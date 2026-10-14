ന്യൂദൽഹി: സുപ്രീം കോടതി സമുച്ചയത്തെയും ജുഡീഷ്യൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ വിവാദത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച മാർച്ചിനെ സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷനിലെ ഏകദേശം 200 അംഗങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി എതിർത്തു. ഒക്ടോബർ 13 ന് അയച്ച കത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അംഗങ്ങൾ എസ്സിബിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ (ECI) വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഒക്ടോബർ 12 ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ എന്നിവർ നയിച്ച മാർച്ച്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാര പ്രകടനങ്ങളും ജനക്കൂട്ടവും നീതിന്യായ പ്രക്രിയയിൽ ജുഡീഷ്യറിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറരുത് എന്നതാണ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശങ്ക.
എസ്സിബിഎ എഴുതിയ കത്തിൽ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ?
ബാർ & ബെഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ 13-ന് എസ്സിബിഎ അംഗങ്ങൾ അസോസിയേഷന്റെ ഓണററി സെക്രട്ടറിക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ഒരു കത്ത് സമർപ്പിച്ചു. കത്തിൽ ഏകദേശം 200 അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്ടോബർ 12-ലെ മാർച്ചിനെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഔപചാരിക പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയയിൽ അതിന്റെ സാധ്യതയുള്ള സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അംഗങ്ങൾ മാർച്ചിനെ രാഷ്ട്രീയവും ശക്തിപ്രകടനവുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഉദ്ധരിച്ച് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യത എന്ന തത്വത്തെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞാണ് കത്ത് എഴുതിയത് . ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്ന ഒരു തത്വമായി അംഗങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു, എല്ലാ വ്യവഹാരികളെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.
നിയമപരമായ വീക്ഷണകോണിൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഭരണഘടനാപരമായി തുല്യതയും സംസ്ഥാന സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരെ തുല്യ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അതേസമയം ജുഡീഷ്യൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നീതിയുക്തവും നിഷ്പക്ഷവുമായ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥയാണ്.
എന്നിരുന്നാലും ഒരു മാർച്ചോ രാഷ്ട്രീയ പ്രകടനമോ നടത്തുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 14 ന്റെ ലംഘനമായി കണക്കാക്കില്ല; ഇതിന് പ്രസക്തമായ വസ്തുതകളുടെയും ബാധകമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകളുടെയും പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ രീതി ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും ജില്ലാ കോടതികളിലേക്കും വ്യാപിച്ചേക്കാം
രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപന തലത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു പ്രവണത ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും ജില്ലാ കോടതികളിലേക്കും എത്തുമെന്ന് എസ്സിബിഎ അംഗങ്ങൾ കത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ റാലികളിൽ നിന്നോ അനുയായികളുടെ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്നോ വേറിട്ട് കോടതികളിൽ ഹർജികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടത്തണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഒരു നേതാവിനോ പാർട്ടിക്കോ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും, സംഘടനകൾക്കും ഈ നിർദ്ദേശം ഒരുപോലെ ബാധകമാക്കണമെന്ന് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.