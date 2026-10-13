ന്യൂദല്ഹി: പ്രതിഷേധങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് സംരക്ഷണം നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നെറ്റ്വര്ക്ക് ഓഫ് വിമന് ഇന് മീഡിയ ഹര്ജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയില്. പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കേസുകള്ക്കൊപ്പം ഈ ഹര്ജിയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് , ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി , ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് സമ്മതിച്ചു.
പ്രതിഷേധങ്ങളിലും പൊതു പ്രകടനങ്ങളിലും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുമായി പോലീസ് ഇടപഴകുന്നതിന് നടപ്പാക്കാവുന്ന മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കണമെന്നും സംഭവങ്ങളില് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഉത്തരവാദികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടും തങ്ങളെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഹര്ജിയില് ആരോപിച്ചു.
ഒക്ടോബര് 3 ന് ജന്തര് മന്തറിന് സമീപം നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ദല്ഹി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് മൂന്ന് വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് ആരോപിച്ചിരുന്നു.