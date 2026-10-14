ന്യൂദല്ഹി: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മദ്യവില്പ്പനശാലകളില് പ്രായ പരിശോധന നിര്ബന്ധമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്ജിയില് മറുപടി നല്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നാല് ആഴ്ച സമയം അനുവദിച്ചു.ഉത്തരവിന്റെ പകര്പ്പ് സോളിസിറ്റര് ജനറലിന്റെ ഓഫീസില് എത്തിക്കാന് കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. കമ്മ്യൂണിറ്റി എഗൈന്സ്റ്റ് ഡ്രങ്കണ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന സംഘടനയാണ് ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ചത്. മദ്യം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിയമപരമായ പ്രായം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് ഏകീകൃത പ്രോട്ടോക്കോള് ആവശ്യമാണെന്ന് ഹര്ജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകന് വാദിച്ചു.
മദ്യശാലകള്, ബാറുകള്, പബ്ബുകള്, റസ്റ്റോറന്റുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവരുടെ മദ്യപാനം തടയുന്നതിനും മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് തടയുന്നതിനുമായി നിര്ബന്ധിത പ്രായപരിശോധന സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു . മദ്യം വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ പ്രായം പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഒരു ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. ഇത് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവര് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കാന് ഇടയാക്കുന്നു.
ടെട്ര പാക്കേജിംഗില് മദ്യം വില്ക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്പ്പിച്ച മറ്റൊരു അനുബന്ധ ഹര്ജിയും കോടതി പരിഗണിച്ചു.