ആലപ്പുഴ: കുത്തിയതോട് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന ടിഎന്ടി ചിട്ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരില് നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടി ഒളിവില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥാപന ഉടമകളായ പ്രതികള് പിടിയില്. സഹോദരങ്ങളായ നെല്സണ് തോമസ് (50), ടെല്സണ് തോമസ് (51) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ്.ചേര്ത്തല ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡും കുത്തിയതോട് പൊലിസും ചേര്ന്നാണ് കോട്ടയത്തുനിന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂര് ജില്ലകളിലെ വിവിധ പൊലിസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ അഞ്ഞൂറിലധികം കേസുകളില് ഇവര് പ്രതികളാണ്.
2019-ല് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില് കുത്തിയതോട് പൊലിസ് അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാക്കി 40 കുറ്റപത്രങ്ങള് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13 പ്രതികള്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ച കേസില് മൂന്നുപേര് വിചാരണയ്ക്കിടെ മരിച്ചു.
ജാമ്യത്തില് ഇറങ്ങിയ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഒളിവില് കഴിയുകയായിരുന്നു മുഖ്യപ്രതികളായ നെല്സണ് തോമസും ടെല്സണ് തോമസും. ഇവര് ഒളിവില് പോയതിനെ തുടര്ന്ന് വിചാരണ തടസപ്പെട്ടിരുന്നു.