അമൃത്സർ: അട്ടാരി അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പൗരനെ ബിഎസ്എഫ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. നിർത്താൻ സൈനികർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും അയാൾ അവരെ അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി.
ഇതിനുശേഷം, ബിഎസ്എഫ് സൈനികർ പ്രദേശം വളഞ്ഞ് അയാളെ പിടികൂടി. അതിർത്തി ഔട്ട്പോസ്റ്റിന് (പുൽമോറൻ കഞ്ചരി) സമീപമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ബിഎസ്എഫിന്റെ 100-ാം ബറ്റാലിയനിലെ സൈനികർ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് അതിർത്തി വേലിക്ക് സമീപം ഒരാളുടെ സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനം അവർ കണ്ടു. സൈനികർ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇയാൾ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തി മുഹമ്മദ് അവായിസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഫൈസലാബാദ് ജില്ലയിലെ ബാത്ത് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നയാളാണ് ഇയാൾ. മുണ്ട പിൻഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലാണ് ഈ ഗ്രാമം വരുന്നത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മുതിർന്ന ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി പാകിസ്ഥാൻ പൗരനെ ഗരിന്ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറി.
ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങളും കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കേസിൽ കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഫിറോസ്പൂർ അതിർത്തിക്ക് സമീപം രണ്ട് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ, അട്ടാരി അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പൗരനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതോടെ, പഞ്ചാബിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷ വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കുന്നു. പോലീസും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളും ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.