തിരുവനന്തപുരം : ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കേരളത്തിൽ എത്തുന്നു . കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നവംബർ 28, 29, 30 തീയതികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിലോ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള യാത്രാപദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്.
പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം….
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാരത രാഷ്ട്രപതി ശ്രീമതി ദ്രൗപദി മുർമു ജിയുമായി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.
നേരത്തെ, നവംബർ ഒന്നിന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ കൊല്ലം തങ്ങൾ കുഞ്ഞ് മുസലിയാർ (TKM) കോളേജ് കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനത്തിനും പ്രസിഡന്റ്സ് ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമായി രാഷ്ട്രപതി എത്താമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അന്നേദിവസം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ ഉള്ളതിനാൽ ഈ തീയതി മാറ്റിവെക്കാൻ ശ്രീ എൻ. കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എം.പിയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അപേക്ഷ നൽകുകയും, അത് അവർ ദയാപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി, സന്ദർശനത്തിനായുള്ള പുതുക്കിയ തീയതികൾ ആലോചിക്കാനാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും നേരിൽ കണ്ടത്. നവംബർ 28, 29, 30 തീയതികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിലോ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള പുതിയ യാത്രാപദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീയതികളിലെ ക്രമീകരണം കാരണം ഇത്തവണ വള്ളംകളി ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ടി.കെ.എം കോളേജ് പരിപാടിക്ക് പുറമെ തൃശ്ശൂരിലെ രണ്ട് പ്രധാന പരിപാടികളും ഇതിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി ദീർഘമായ ആശയവിനിമയം നടത്താനും, ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിച്ച് വണങ്ങി മടങ്ങാനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ അന്തിമ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അറിയിക്കുന്നു. മലയാളത്തിനും കേരളത്തിനും സന്തോഷവും അഭിമാനവും പകരുന്ന സന്ദർശനമായി ഇത് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.