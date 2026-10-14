പത്തനംതിട്ട:ബംഗളൂരുവില് ഊബര് ടാക്സിയുടെ മറവില് എംഡിഎംഎ വില്പന നടത്തിയ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയെ പന്തളം പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടി.തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അനസ് (29) ആണ് വര്ക്കലയില് പിടിയിലായത്.
രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തിലെ പ്രധാനി നൈജീരിയന് സ്വദേശി സാമുവല് ക്ലബ്സന് വോക്കാഫോര് എന്നയാളെ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് പന്തളം പൊലിസ് ദല്ഹിയില് നിന്നും പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇയാളുമായി അടുപ്പമുള്ളയാളാണ് അനസെന്ന് പൊലിസ് പറഞ്ഞു.
സാമുവല് ക്ലബ്സന് വോക്കാഫോറിനെ അടക്കം നാല് പേരെ പിടികൂടിയതോടെ അനസ് മണാലിയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു.അടുത്തിടെ മടങ്ങിയെത്തി വര്ക്കലയില് ഒളിവില് കഴിയുകയായിരുന്നു. സിം കാര്ഡുകളും മൊബൈല് ഫോണുകളും ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഇയാളുടെ സഞ്ചാരം.
പ്രതി വര്ക്കലയിലുള്ളതായി രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ച പൊലിസ് അവിടെയെത്തി പിടികൂടി.അടൂര് ജുഡീഷ്യല് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.