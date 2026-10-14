ലഖ്നൗ: ഉത്തര്പ്രദേശില് യോഗി ആദിത്യനാഥിനൊപ്പം കൈകോര്ത്ത് മൂന്ന് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി എംഎല്എമാര്. ഉത്തര്പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാന് ഏതാനും മാസങ്ങള് മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ ബിജെപിയിൽ ചേര്ന്നതോടെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ അഖിലേഷ് യാദവ് ഉയര്ത്തിയ നുണകോട്ടകള് തകരുകയാണ്.
സമാജ് വാദിപാര്ട്ടിയിലെ എം.എൽ.എമാരായ രാകേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ്, അഭയ് സിംഗ്, വിനോദ് ചതുർവേദി എന്നിവരാണ് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത്. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ അമേഠിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇവർ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ, ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ബിജെപി അധ്യക്ഷന് പങ്കജ് ചൗധരി അഖിലേഷ് യാദവിനെയും സ്മൃതി ഇറാനി കോൺഗ്രസിനെയും രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചു.
ഗൗരിഗഞ്ച് മണ്ഡലത്തില് നിന്നും മൂന്ന് തവണ എംഎൽഎ ആയ വ്യക്തിയാണ് രാകേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ്. അഭയ് സിംഗ് ഗോസായിഗഞ്ച് എംഎൽഎയാണ്; ജലൗണിലെ കൽപിയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ വിനോദ് ചതുർവേദിക്ക് താഴെത്തട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന പരിചയവും സംഘടനാപരമായ കഴിവുകളുമുണ്ട്.
“ഇന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, മൂന്ന് എംഎൽഎമാരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കുടുംബത്തിൽ ചേരുന്നത്. ബിജെപിയിലെ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇതൊരു വലിയ സന്തോഷവാർത്തയാണ്. വൻ ജനപിന്തുണയോടെയാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ ചേരുന്നത്. ഗൗരിഗഞ്ചിന്റെ സ്വന്തം മകനും, മൂന്ന് തവണ എംഎൽഎയും ശക്തനായ നേതാവുമായ ശ്രീ രാകേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ് ജിയും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ഗോസായിഗഞ്ച് എംഎൽഎ ശ്രീ അഭയ് സിംഗ് ജിയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ജലൗണിലെ കൽപിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ വിനോദ് ചതുർവേദി ജിക്കും താഴെത്തട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന പരിചയവും സംഘടനാപരമായ കഴിവുകളുമുണ്ട് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഇന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു,” ബിജെപി അധ്യക്ഷന് പങ്കജ് ചൗധരി പറഞ്ഞു.
“ആ മൂന്ന് എംഎൽഎമാരും ഇപ്പോൾ അഖിലേഷ് യാദവുമായി വഴിപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രീണന-ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്വാസംമുട്ടുന്ന മറ്റു പലരും സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിയിലുണ്ട്; അവരും പുറത്തുകടക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, സമാജ് വാദി അധ്യക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഗൗരവമായ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജനവികാരവും ജനവിധിയും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്,” പങ്കജ് ചൗധരി പറഞ്ഞു.
അമേഠിയും റായ്ബറേലിയും ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, ഈ മണ്ഡലങ്ങളെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചവരെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“അമേഠിയും റായ്ബറേലിയും ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ തട്ടകമല്ല. അമേഠിയെയും റായ്ബറേലിയെയും തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടവരെ ഇപ്പോൾ അഗാധമായ പതനത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിയേയും കോൺഗ്രസിനേയും തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിയിടാനുള്ള സമയം തീർച്ചയായും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു,” ചൗധരി പറഞ്ഞു.