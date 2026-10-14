ന്യൂദല്ഹി: രാഹുല്ഗാന്ധി ഒരു മലയാളി പെണ്കുട്ടിയെയും കൂട്ടിവന്ന് നുണക്കഥ പറഞ്ഞ്ഒ ദല്ഹി പൊലീസിനെ കുടുക്കാന് എത്തിയെങ്കിലും ആ നുണ പൊളിച്ച് സമൂഹമാധ്യമസൈറ്റുകള്. ദല്ഹി മാര്ച്ചില് പങ്കെടുത്ത മലയാളി പെണ്കുട്ടിയെ വാഹനത്തില് കയറ്റിയപ്പോള് ഒരൊറ്റ വനിതാ പൊലീസില്ലായിരുന്നെന്നും പുരുഷ പൊലീസ് സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില് മര്ദ്ദിച്ചെന്നും ചെവിക്കല്ല് അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചുവെന്നുമാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി പെണ്കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് നുണ പറയിച്ചത്. രാഹുല് ഗാന്ധിയ്ക്കൊപ്പം വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിനെത്തിയ ഈ മലയാളിപെണ്കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നുണയത്രയും പറയിച്ചത്. എങ്കിലേ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളില് ഇത് ഓടൂ എന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ പിആര് ടീമിന് അറിയാം. ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ആണ് ഈ മലയാളി പെണ്കുട്ടി രാഹുലിനൊപ്പം വന്ന് നുണ പറയുന്നത്.
ഓടല്ലേ സംഘിസ് ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് 🔥🔥😂😂 pic.twitter.com/HKEAKNOroS
— Rightwave Bharat (@RightwaveBharat) October 14, 2026
പുരുഷ പൊലീസ് ചെവിക്കല്ല് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചതിനാല് ഒരു ചെവി കേള്ക്കില്ല എന്നും രാഹുല് പറയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇതേ പെണ്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചലോ ദല്ഹി സമരം കഴിഞ്ഞയുടന് മലയാളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ പ്രസ്താവന സമൂഹമാധ്യമങ്ങള് കുത്തിപൊന്തിക്കുകയായിരുന്നു. പെണ്കുട്ടി മലയാളത്തില് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വനിതാ പൊലീസ് ഞങ്ങള് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ്. പുരുഷ പൊലീസ് തല്ലി എന്ന കാര്യമേ പെണ്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാം വനിതാ പൊലീസുകാരായിരുന്നെന്നും തങ്ങളെ അടിച്ച ഇവര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം എന്നും മാത്രമേ ഈ പെണ്കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ.
ഇതേ കഥയെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് ബുധനാഴ്ച രാഹുല് ഗാന്ധി അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വനിതാ പൊലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പുരുഷ പൊലീസ് ചെവിക്കല്ലടിച്ചുപൊട്ടിച്ചെന്നും പെണ്കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില് ചവുട്ടിയെന്നും നുണപറയിച്ച പട്ടായപപ്പുവിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമസൈറ്റുകളില് ഉയരുന്ന ആഹ്വാനം.