കൊച്ചി : കൂവിമുഴക്കി പിന്തിരിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് ശശികല ടീച്ചർ. സത്യം പറയാൻ ദൈവത്തെ പോലും ഭയക്കാത്തവരാണ് തങ്ങളെന്നും ശശികല ടീച്ചർ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
‘ അമൃത പുരിയിൽ പോയിപെണ്ണിൻറെ കാലു പിടിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞ് പണ്ഡിതനില്ല….!
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ അന്യമതസ്ഥനെ വിവാഹം ചെയ്തത് വ്യഭിചാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവനില്ല …..!
ആയുധങ്ങൾ ഇനിയും ആവനാഴിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവനില്ല ……!.
കോണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ നേരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തും എന്ന് പറയുന്നവർക്കില്ല …..!
ഞങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നരകത്തിൽ പോകും എന്ന് പറയുന്നവർക്കില്ല ……!
അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കവും ഒരുക്കിയവർക്കില്ല!
സിറിയയിൽ ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ പോയവർക്കില്ല!……..
കൊണ്ടുപോയവർക്കില്ല ……!
മുഴത്തിനു 3 സെൻററുകളിൽ വച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കില്ല! ….
മറ്റു ദൈവങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർക്കില്ല!—–
എന്താണെന്നോ
കേരളത്തിൻറെ #ഔദ്യോഗികവിഷജന്തു എന്ന ബിരുദം!!!!
കേരള നിയമസഭയിൽ വരെ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലെങ്കിലും പരാമർശം ഉണ്ടാവുക എന്ന മഹാഭാഗ്യം
ഒരിക്കൽ അല്ല പലപ്പോഴും!
അന്ന്,
തിരുപ്പതി ദേവസ്വത്തെ പറ്റി വന്ന
കോടതി വിധിയെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരള ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പറ്റിയാണ് എന്ന കള്ളം പറയാൻ അന്നത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടായില്ല!
അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാൻ തെളിവ് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല!
ആ സ്ത്രീ കള്ളം പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് എന്ന് പുലയാട്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലായ നിയമസഭയിൽ ആയിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്!
ഇന്ന്,
ഞാൻ ഇടാത്ത ഒരു പോസ്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ളവർ ആക്രോശിച്ചപ്പോൾ അതും എൻറെ ഭാഗ്യം!
എൻറെ മാത്രം ഭാഗ്യം!!
കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി മദർ തെരേസ കാട്ടുകള്ളിയാണ് ”
എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന കള്ളം നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു !
മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അടക്കം quote ചെയ്യുന്നു!!
ഒരു വ്യക്തിയെയും മോശം പദങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പരാമർശിക്കാറില്ല!
ഭയന്നിട്ട് അല്ല
അതെന്റെ സംസ്കാരം!
വസ്തുതകൾ പറയാറുണ്ട്!
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രമാത്രം അലോസരമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് എൻറെ വിജയമാണ്!
എന്നെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഭയക്കുന്നു എന്ന സത്യം എൻറെ ശക്തിയാണ്!!!
കൂവിമുഴക്കി പിന്തിരിപ്പിക്കാം
എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി!
സത്യം പറയാൻ ദൈവത്തെ പോലും ഭയക്കാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ!
ഈ പത്തു മുപ്പതു കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലേ?
എനിക്ക് ഒന്നും നേടാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല!
ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടും എന്ന ഭയവുമില്ല!
അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആക്ഷേപവും എന്നെ ബാധിക്കില്ല!!
ഇന്നേക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു കസേര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാലാഖയാകും!
മുസ്ലിംലീഗിന്റെ ഓഫീസിൽ പോലും എനിക്ക് ആ ആ കസേര ഇട്ട് തരും!
പക്ഷേ അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം!
കസേരയില്ലെങ്കിൽ തറയിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവളാണ് ഞാൻ!
എന്നിൽ ഒരു ആദർശമുണ്ട്
എനിക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്
അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വായ്ത്താരികൾ കേൾക്കാൻ സമയമില്ല!
വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞ
ആ തവളയെ പോലെത്തന്നെ
എനിക്ക് ചെവി തീരെ കേൾക്കില്ല!
അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന്
എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല ‘ എന്നാണ് ശശികല ടീച്ചറിന്റെ വാക്കുകൾ.