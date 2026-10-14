ന്യൂദല്ഹി: ജന്തര് മന്തറില് പ്രതിഷേധം നടത്താന് തീരുമാനിച്ച ദിവസം മെട്രോ സര്വീസുകള്ക്ക് പൂര്ണ്ണ വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് ദല്ഹി മെട്രോ റെയില് കോര്പ്പറേഷന് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
മെട്രോ ട്രെയിനുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് പൂര്ണ്ണമായ വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന്, 45 എണ്ണം മാത്രമേ കുറച്ചിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് അടച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഡിഎംആര്സി ചെയര്പേഴ്സണ് ഡി താര പറഞ്ഞു.
കോടതിയലക്ഷ്യ നോട്ടീസിന് മറുപടിയായി സമര്പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഉത്തരവ് ‘അക്ഷരാര്ത്ഥത്തിലും ആത്മാവിലും’ പാലിച്ചുവെന്ന് താര തന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തില് പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബര് 10 ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള് നീക്കി. ഒക്ടോബര് 12 ന്, പുതിയ പോലീസ് ആശയവിനിമയങ്ങള്ക്കായി രാവിലെ 6 മുതല് വൈകുന്നേരം 5 വരെ ആറ് സ്റ്റേഷനുകള് അടച്ചു.
ഡിഎംആര്സി എക്സ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം, ലിങ്ക്ഡ്ഇന് എന്നിവയില് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്
കോടതിയലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് തള്ളണമെന്ന് താര കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.