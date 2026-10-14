തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പഠിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്ട്ട് വ്യാഴാഴ്ച നിയമസഭയില് വയ്ക്കും.റിപ്പോര്ട്ടിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കി.കിഫ്ബിയില് സമഗ്ര പുനഃസംഘടനയാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നത്.
മുന് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി സുധാ പിള്ള അധ്യക്ഷയായ സമിതിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഫെഡറല് ബാങ്ക് മുന് എംഡിയും സിഇഒയുമായ ശ്യാം ശ്രീനിവാസന്,അസോസിയേഷന് ഓഫ് ചാര്ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുന് ചെയര്മാന് നിലേഷ് വികംസി, ഇന്ത്യന് അക്കൗണ്ട്സ് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റ് മുന് ഉദ്യോഗസ്ഥയും സിഎജി മുന് ഓഡിറ്റ് ബോര്ഡ് ഡയറക്ടറുമായ എച്ച് സുബലക്ഷ്മി, മുന് കേന്ദ്ര റവന്യൂസെക്രട്ടറി തരുണ് ബജാജ് എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങള്.
വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ധവള പത്രത്തില് കിഫ്ബി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കിഫ്ബിയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയം ദുര്ബലമായി, പദ്ധതികള്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ മുന്ഗണന നല്കി എന്നിങ്ങനെ വിമര്ശനമുണ്ട്. കിഫ്ബി വായ്പകള് നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ധവളപത്രത്തില് ശുപാര്ശയുണ്ടായിരുന്നു.
കിഫ്ബിയുടെ നിലവിലെ വായ്പാ ബാധ്യത ഏകദേശം 21,000 കോടി രൂപയാണ്. ഇനി ധനസഹായം നല്കേണ്ട പദ്ധതികള്ക്ക് 35,000 കോടിയിലേറെ വേണ്ടതുണ്ട്. കിഫ്ബി രൂപീകരിച്ച് ഒരു സമാന്തര സാമ്പത്തിക അധികാരകേന്ദ്രം നിലവില് വരാന് ഇടയാക്കിയെന്ന് ധവളപത്രത്തില് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.