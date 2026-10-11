റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയെ നടുക്കി റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ആക്രമണം. ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 309 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സൗദി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
ഫെബ്രുവരിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം സൗദി അറേബ്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണിതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ നാല് പേർ സൗദി പൗരന്മാരാണ്. ബംഗ്ലാദേശ്, ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത്, പലസ്തീൻ, സിറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും മരിച്ചവരിലുണ്ട്. ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരനും ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായതായാണ് വിവരം.വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി സൗദി അറേബ്യൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
റിയാദിലെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ദമ്മാമിലുള്ള കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും ലക്ഷ്യമിട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സൗദി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചടി നടത്തിയതായും സൂചനയുണ്ട്. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അധികൃതർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് റിയാദിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകളും വിവിധ വിമാനക്കമ്പനികൾ താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി റിയാദിലേക്ക് എത്തിയ വിമാനങ്ങളിൽ പലതും ജിദ്ദ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാകുന്നത് വരെ യാത്രക്കാർ കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തരുതെന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളും നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളും ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അകാശ എയർ സർവീസുകൾ ഒക്ടോബർ 13 വരെ റദ്ദാക്കി.സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അകാശ എയർ റിയാദിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും ഒക്ടോബർ 31 റദ്ദാക്കിയതായി അറിയിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.