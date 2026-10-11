പത്തനംതിട്ട : അടൂരില് ഡിവൈഎഫ്ഐ – കെഎസ്യു സംഘര്ഷം. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകിട്ട് ഏഴംകുളത്ത്, ദല്ഹി ജന്തര്മന്തര് സമരത്തിന് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു.ഇതിനിടെ കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാര് മര്ദിച്ചതാണ് സംഘര്ഷത്തിന് കാരണം.മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന സംഘര്ഷത്തില് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് നേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി.
സംഘര്ഷത്തില് മുന് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മര്ദനമേറ്റു. പിന്നാലെ സിപിഎം ഏരിയാ സെക്രട്ടറി സഞ്ചരിച്ച കാര് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് തകര്ത്തു. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് സംഘര്ഷം തുടങ്ങിയത്. നാല് മണിക്കൂറോളം ഇത് നീണ്ടുനിന്നു.പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന്തന്നെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകരെ മര്ദിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു.
സംഭവത്തില് അടൂര് പൊലീസ് മൂന്ന് കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകരുടെ പരാതിയില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ രാഹുലും പരാതി നല്കി.