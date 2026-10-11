ധാക്ക : ബംഗ്ലാദേശിലെ നാഷണൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടി നേതാവ് നഹിദ് ഇസ്ലാം ദൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ച നഹിദ്, അവരോടൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2024 ജൂലൈയിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കെതിരായ അട്ടിമറിയിൽ കേന്ദ്ര പങ്കുവഹിച്ച ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രമുഖ യുവ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് നഹിദ് ഇസ്ലാം. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിമർശകരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം.
ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം എന്ന പേരിൽ നഹിദ് ഇസ്ലാം ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെടുകയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെയും സംഘാടകരെയും പത്രപ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുക, ജന്തർ മന്തറിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്റർനെറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടലും നിയന്ത്രണങ്ങളും പോലുള്ള നടപടികൾ അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ പോരാട്ടം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു : നഹിദ്
“ഈ പോരാട്ടം നിങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ല. ധാക്കയിൽ നിന്ന്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സർക്കാർ, ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാനുഷിക അന്തസ്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതുവായ ആവശ്യത്താൽ ഐക്യപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ പോരാട്ടം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, കാരണം ഞങ്ങൾ അത് അതിജീവിച്ചു. 2024 ജൂലൈയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സഹിച്ചു.”- ഇന്ത്യൻ പ്രതിഷേധക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നഹിദ് പറഞ്ഞു.
ഉമർ ഖാലിദിന്റെയും ഷർജീലിന്റെയും പേരുകൾ എടുത്തുകളഞ്ഞു
“ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി യുവ നേതാക്കളെ അന്യായമായി തടഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷർജീൽ ഇമാമും ഉമർ ഖാലിദും വർഷങ്ങളായി വിചാരണ കൂടാതെ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ യുവ പ്രതിഷേധക്കാരെയും അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ പേരിൽ ജയിലിലടച്ചവരെയും ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കളായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു. അവരുടെ ധൈര്യം ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ യുവാക്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.”- നഹിദ് പറഞ്ഞു.