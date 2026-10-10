റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും വ്യോമഗതാഗതം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഉടൻ ഹൂത്തി പ്രസ്താവനയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സൗദി പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സമാനമായ ആക്രമണത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. മരിച്ചയാൾ ഒരു സുഡാൻ പൗരനാണെന്നും അഞ്ച് സൗദി പൗരന്മാർ, രണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ നിവാസികൾ, ഒരു പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ എട്ട് പേർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
തലസ്ഥാനത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ രണ്ട് വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളെങ്കിലും കേട്ടതായി റിയാദ് നിവാസിയായ അഹമ്മദ് സയീദ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിനോട് പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ വിമാനങ്ങളുടെ നില എയർലൈനുകളുമായി പരിശോധിക്കാൻ വിമാനത്താവളം കർശനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള തീവ്രവാദികൾ നേരത്തെ അബഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. അതിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 28 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവർ അൾജീരിയൻ, മൊറോക്കൻ പൗരന്മാരായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും സൗകര്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സംവിധാനത്തിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും GACA ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സൗദി അറേബ്യയുടെ ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (GACA) ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
അതേ സമയം സൗദി അറേബ്യയും സഖ്യകക്ഷികളായ യമൻ സേനയും വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കര, വ്യോമ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്. യെമന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ചെങ്കടൽ തീരത്തും ഒരു മാസം മുമ്പ് ഹൂത്തികൾ പിടിച്ചെടുത്ത ബാബ് എൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. തന്ത്രപരമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമുദ്ര പാതയാണ് ബാബ് എൽ-മന്ദബ്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ബദൽ കപ്പൽ പാതയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇറാൻ യുദ്ധം തുടരുന്നതിനാൽ ഹോർമുസ് റൂട്ടിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ഇതിനകം തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ചെങ്കടലിനും ബാബ് എൽ-മന്ദബിനും ചുറ്റുമുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്കും ആഗോള വ്യാപാരത്തിനും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുണ്ട്.
യെമൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹൂത്തികൾ ജൂലൈ മുതൽ സൗദികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോരാട്ടം മൂലം രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ 200,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (യുഎൻ) പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം, ചെങ്കടലിനു സമീപമുള്ള മുഴുവൻ പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശവും സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു, വർഷങ്ങളായി നടന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ പോരാട്ടം എന്ന് പലരും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
കൂടാതെ ഹൂത്തികളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് യെമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സൗദി സഖ്യകക്ഷികളുടെ സഹായത്തിനായി തിരിഞ്ഞു. സൗദികൾ അമേരിക്കയോട് (യുഎസ്) ഇടപെടാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ ആസ്തികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്ന് ഹൂത്തികൾ ഉറപ്പുനൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഹൂത്തികളെ ആക്രമിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, 24.3 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന് സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് 48 എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് ട്രംപ് ഇതിനോടകം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.