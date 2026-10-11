തിരുവനന്തപുരം: തുലാമാസ പൂജകള്ക്ക് ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോള് അരവണയ്ക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ശബരിമലയില് അരി കുറവ് എന്ന വാര്ത്തകള് അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നും തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര്.സന്നിധാനത്ത് നിലവില് ആയിരം കിലോ അരി ഉണ്ട്.
ഞായര്, തിങ്കള് ദിവസങ്ങളിലായി കൂടുതല് അരി എത്തും.അരവണ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും എന്നത് ആരൊക്കെയോ പരത്തുന്ന വാര്ത്തകള് മാത്രമാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി എത്തിക്കാനുള്ള ഇടപെടല് നടത്തിയെന്ന് കെ ജയകുമാര് വ്യക്തമാക്കി.
ഭക്തര്ക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ട. മറ്റന്നാള് മുതല് അരവണ ഉല്പാദനം തുടങ്ങും. കൂടുതല് ഭക്തര് വന്നാലും ആവശ്യത്തിനുള്ള അരവണ സന്നിധാനത്ത് ഉണ്ടാകും. 10 ലക്ഷത്തില് താഴെ അരവണ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുമെന്ന് കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
ഉണക്കലരി ഉള്പ്പെടെ അരവണ നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 15,000 കിലോ ഉണക്കലരി തിങ്കളാഴ്ച പമ്പയില് എത്തിച്ച് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വുപ്പിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നവീകരണത്തിന് ശേഷം അരവണ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങുമ്പോള് അരവണ നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കി ഉടന് തന്നെ അരവണ നിര്മ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അറിയിച്ചു.