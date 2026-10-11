ന്യൂദൽഹി: ഞായറാഴ്ച നടന്ന പ്രത്യേക വാദം കേൾക്കലിൽ തലസ്ഥാന ദൽഹിയിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൽഹി പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ആളുകളെയും ശനിയാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ദൽഹി പോലീസ് നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹർജിക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
മെട്രോ, റെയിൽ സർവീസുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കണമെന്ന് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജെ. ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
നിയമം അനുസരിച്ച്, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുകയും ആളുകളുടെ ചലനവും ഗതാഗതവും അനുവദിക്കുകയും വേണം.
ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മെട്രോ, റെയിൽ സർവീസുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
ക്രമസമാധാനപാലനവും മറ്റ് ഗതാഗത സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉടൻ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
സുപ്രീം കോടതിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്ത് സെക്ഷൻ 163 ചുമത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ബോർഡ് നീക്കം ചെയ്യാൻ കോടതി അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
നീതി ലഭ്യമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ഏത് കോടതിയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
നിയമവിരുദ്ധമായ തടങ്കൽ പാടില്ലെന്നും അത് നിയമപ്രകാരം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നും സുപ്രീം കോടതി അധികാരികളോട് പറഞ്ഞു.
സെക്ഷൻ 163 ന്റെ പരിധിയിൽ സമാധാനപരമായി ഒത്തുകൂടിയവരും നിരായുധരുമായ ആളുകൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.
നിയമനടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആരെയും തടങ്കലിൽ വയ്ക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി
നിയമനടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആരെയും തടങ്കലിൽ വയ്ക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചല്ലാതെ ആരെയും തടങ്കലിൽ വയ്ക്കരുതെന്നും അതിൽ പറയുന്നു. ബിഎൻഎസ്എസിന്റെ സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം നിരോധിത പ്രദേശത്തിന് പുറത്ത് സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേരുകയും ഒത്തുചേരുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.