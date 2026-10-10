ആഡിസ് അബാബ:ആഗോളതലത്തിലുള്ള തീരുമാനമെടുക്കല് പ്രക്രിയകളില് ഇന്ത്യയ്ക്കും ആഫ്രിക്കയ്ക്കും അര്ഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയില് പരിഷ്കരണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എത്യോപ്യന് തലസ്ഥാനമായ അഡിസ് അബാബയിലെ അഡ്വ വിക്ടറി മെമ്മോറിയല് മ്യൂസിയത്തില് നടന്ന ചടങ്ങില് സംസാരിക്കവെ, സുരക്ഷാ സമിതിയിലെ സ്ഥിരവും സ്ഥിരമല്ലാത്തതുമായ അംഗത്വങ്ങളില് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ന്യായമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2023-ലെ ജി20 അധ്യക്ഷപദവി വഹിച്ചിരുന്ന വേളയില് ആഫ്രിക്കന് യൂണിയന് സ്ഥിരാംഗത്വം നേടിക്കൊടുക്കാന് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.
മൂന്ന് ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള തന്റെ സന്ദര്ശനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില് സംസാരിക്കവെ, ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കയുടെ നാലാമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണെന്നും ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 100 ബില്യണ് യുഎസ് ഡോളറിനോട് അടുക്കുകയാണെന്നും ജയശങ്കര് പറഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കയിലുടനീളം 4.5 ബില്യണ് ഡോളര് മൂല്യമുള്ള, ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയോടെയുള്ള 220-ലധികം വികസന പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയായതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തില് നിക്ഷേപം നടത്താന് ഇന്ത്യന് വ്യവസായികളോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, കൃഷി, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നീ മേഖലകളില് ശക്തമായ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
1896-ല് ഇറ്റാലിയന് സേനയ്ക്കെതിരെ അഡ്വയില് എത്യോപ്യ നേടിയ വിജയം അനുസ്മരിച്ച ജയശങ്കര്, അത് കൊളോണിയല് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് പ്രചോദനമേകുകയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ഒത്തുപോകുന്ന ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞു. 2047-ലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടും ആഫ്രിക്കയുടെ ‘അജണ്ട 2063’-ഉം പരസ്പര പൂരകമായ പാതകളാണ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.