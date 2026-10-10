ന്യൂദല്ഹി: ഔദ്യോഗിക ജീവിതം പൂര്ണ്ണമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടിക്കായി ഉപയോഗിച്ച 124 മുന് ഐഎഎസ് ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കത്ത് രാഹുല് ഗാന്ധിയെ പൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. കത്തിലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് രാഹുല്ഗാന്ധിയ്ക്കെന്നല്ല, കോണ്ഗ്രസിലെയോ ഇന്ത്യാമുന്നണിയിലെയോ ആര്ക്കും ഉത്തരം നല്കാന് കഴിയില്ല.
“നിങ്ങൾ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന അതേ സംവിധാനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചതും; അപ്പോൾ, നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് ആ സംവിധാനത്തെയോ അതോ അതിന്റെ ഫലത്തെയോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക. തങ്ങളുടെ വോട്ട് എണ്ണപ്പെട്ടില്ലെന്നോ വോട്ടിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നോ തെളിയിക്കുന്ന മതിയായ തെളിവുകളില്ലാതെ, ജനങ്ങളിലെ വികാരാധീനരായ വിഭാഗങ്ങളെ ഇളക്കിവിടാൻ ഉച്ചത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ശേഷം പ്രസക്തി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്,” – കത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസ് കര്ണ്ണാടക, തെലുങ്കാന, കേരളം, ജാര്ഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില് അധികാരത്തില് വന്നത് ഇതേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ന കാര്യം കോണ്ഗ്രസ് മറക്കുന്നു.