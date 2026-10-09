ന്യൂദൽഹി: ഗൾഫ് മേഖലയിലും കരിങ്കടലിലും വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും നാവികർക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ സമുദ്ര സുരക്ഷയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യ മുൻകൈയെടുത്തു. കപ്പലുകളുടെയും നാവികരുടെയും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം ആഗോള ചർച്ചയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ‘ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് സീഫയേഴ്സ്’ (എസ് 4-ലെ ജിഒഎഫ്) യുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.
ഇതിനോടകം തന്നെ 25 രാജ്യങ്ങൾ ഈ സംരംഭത്തിൽ ചേർന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിലും കരിങ്കടലിലും കപ്പലുകൾക്കും നാവികർക്കും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെയും ലൈബീരിയയുടെയും സ്ഥിരം ദൗത്യസംഘങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 25 ന് ഇന്ത്യയും ലൈബീരിയയും GoF S4 ആരംഭിച്ചു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും നാവികരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി മെച്ചപ്പെട്ട ഏകോപനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തയ്യാറാണ്.
വാണിജ്യ ഷിപ്പിംഗ്, സമുദ്ര വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെയും പങ്കാളികളെയും സമുദ്ര സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതോ വലിയൊരു കടൽ യാത്രാ സമൂഹമുള്ളതോ ആയ രാജ്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂദൽഹിയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പതിവ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
“നമ്മുടെ നാവികരുടെ സുരക്ഷയും വാണിജ്യ ഷിപ്പിംഗിന്റെ സുരക്ഷയും ആഗോള ചർച്ചയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി മാറ്റുന്നതിനും വാണിജ്യ ഷിപ്പിംഗിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനും നാവികർ സുരക്ഷിതരായി തുടരാനും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും ശ്രമങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ആശയം,” – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആദ്യ യോഗം അടുത്തിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്നതായി രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയ്ശങ്കറും ലൈബീരിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സാറാ ബെയ്സോളോ നാന്തിയും സംയുക്തമായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗൾഫ്, കരിങ്കടൽ മേഖലകളിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും നാവികർക്കും നേരെ അടുത്തിടെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യയും ലൈബീരിയയും ശക്തമായി അപലപിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.