ന്യൂദൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി, എഐഎസ്എ, വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദൽഹി പോലീസിന്റെ നടപടിയിലും പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സിജെപി, സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്എഫ്ഐ) എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സംഘടനകൾ സുർജിത് ഭവനിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റുന്നതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ, പ്രതിഷേധക്കാരോട് പോലീസ് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണം നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുകയും പ്രസ്ഥാനം രാജ്യവ്യാപകമായി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും ജന്തർ മന്തറിൽ മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് സിജെപി നേതാവ് അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ ശനിയാഴ്ച പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദൽഹി പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അഭിജിത് ദിപ്കെയ്ക്കും മറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാർക്കും ലഭിച്ച പെരുമാറ്റത്തെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുവരെ ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് ദിവസേന മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് ഷിൻഡെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അതേസമയം, എസ്എഫ്ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീജൻ ഭട്ടാചാര്യ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളോട് ഒന്നിച്ച് സമരത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഞായറാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭട്ടാചാര്യയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും പോലീസ് അവരെ എവിടെ തടഞ്ഞാലും ആ സ്ഥലം ജന്തർ മന്തറായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ (എഐഎസ്എഫ്), ഓൾ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ (എഐവൈഎഫ്) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി, യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ, നടൻ സുധാൻവ ദേശ്പാണ്ഡെ, ചരിത്രകാരൻ സൊഹൈൽ ഹാഷ്മി, പ്രൊഫസർ നന്ദിത നാരായൺ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി ബുദ്ധിജീവികളും വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചു.