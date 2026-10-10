ദുബായ് : ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത് സീസൺ 2026 ഒക്ടോബർ 14-ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കും. ഒക്ടോബർ 8-നാണ് ദുബായ് മീഡിയ ഓഫീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക പാർക്കുകളിലൊന്നും, സംസ്കാരം, വിനോദം, ഷോപ്പിംഗ് എന്നിവയ്ക്കായി ഈ മേഖലയിലെ കുടുംബങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രവുമായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ 2026 14, ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കാണ് പുതിയ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത്.
90-ലധികം സംസ്ക്കാരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 29 പവലിയനുകൾ, 3,500-ലധികം ഷോപ്പിംഗ് എന്നിവയാണ്. റൈഡുകൾ, ഗെയിമുകൾ, മറ്റ് ആകർഷണങ്ങൾ എന്നിവക്കൊപ്പം സന്ദർശകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പഴയ വിനോദങ്ങളും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും ഈ സീസണിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുപ്പത്തിയൊന്നാമത് സീസണിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ 40,000-ത്തോളം ഷോകൾ അരങ്ങേറുന്നതാണ്.