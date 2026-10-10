ടെൽ അവീവ് : ടെൽ അവീവിലേക്ക് പൊയ്ക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന വിമാനം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ പരാജയപെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലൈദുബായ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ അസാധാരണമായ ധൈര്യത്തിന് സിവിലിയൻ ഹീറോയിസത്തിനുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ തീരുമാനിച്ചു.
ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളും വലിയ അളവിൽ രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിന് കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് അകത്തുകടന്ന് ആക്രമണകാരിയെ കീഴടക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഒരു സാധ്യതയുള്ള ആകാശ ദുരന്തം തടയുന്നതിനും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 174 യാത്രക്കാരുടെയും ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിച്ചു.
അതേ സമയം തന്നെ പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ശേഷം മച്ചാറിന് അഭിമാനകരമായ ബഹുമതി നൽകുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് നിലവിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ (യുഎഇ) ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
മച്ചാറിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഹെർസോഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരതയെയും പ്രൊഫഷണലിസത്തെയും പ്രശംസിച്ചു. പൈലറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ രോഗശാന്തിക്കായി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.