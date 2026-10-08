ന്യൂയോർക്ക്: അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യ. 2008-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണവും പഹൽഗാമിലെ ഭീകരാക്രമണവും ലോകം മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘാംഗം രഘു പുരി വ്യക്തമാക്കി.
യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ ആറാം സമിതിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരവാദം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പിന്തുണ നൽകുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ ഭീകരവാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് പുരി പറഞ്ഞു.
ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇരയായി സ്വയം ചിത്രീകരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ, അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്ന സംഘടനകൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസ്ഹറിനെക്കുറിച്ചും പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യ ചോദ്യങ്ങളുയർത്തി.
ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും അവയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിബദ്ധതകളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പുരി പറഞ്ഞു. 9/11 ആക്രമണവും ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ പാകിസ്ഥാനിൽ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട സംഭവവും പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം, പഹൽഗാമിൽ ഭീകരർ ഇരകളുടെ മതം ചോദിച്ചശേഷം ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന ആരോപണവും ഉന്നയിച്ചു.
പാകിസ്ഥാൻ തെറ്റായ വിവരങ്ങളും ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും കുറ്റക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും പുരി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഇന്ത്യ യുഎന്നിൽ ആവർത്തിച്ചു.