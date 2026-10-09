തിരുവനന്തപുരം : 2029-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ രാഹുല് ഗാന്ധിയാണ് ‘ഏക പോംവഴി’ യെന്ന് വി ഡി സതീശന്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ രാഹുല് ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതിയെ മാറ്റുമെന്നും ഈ സമരം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നുമാണ് വിഡി സതീശൻ പറയുന്നത്.
“രാഹുൽ പോരാളിയാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ടായാൽ അദ്ദേഹം അതിനായി ശക്തമായി പോരാടും… ഇപ്പോൾ, ജനങ്ങളെല്ലാം രാഹുൽ ജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബുദ്ധിജീവികളും മാധ്യമങ്ങളും സഖ്യകക്ഷികളും രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു .
പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി രാഹുലുനെ ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക് അംഗീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “തീർച്ചയായും, അവർ അംഗീകരിക്കും. എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കും. കാരണം ഈ സർക്കാരിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു നേതാവ് അദ്ദേഹമാണ്. സംശയമില്ല ഈ പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് പോംവഴി” സതീശൻ പറഞ്ഞു.