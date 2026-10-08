ന്യൂഡൽഹി : രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്ക് താക്കീതുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ . ഇന്ത്യയിൽ സനാതന ശക്തി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നരേന്ദ്രമോദിയെ തൊടാൻ പോലും രാഹുലിന് കഴിയില്ലെന്ന് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
” അഞ്ചും പത്തും ആളുകളെ കൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് , ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശക്തി മോദിയുടെ പക്കലുണ്ട് . ഭാരതത്തിന്റെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹവും നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പക്കലുണ്ട് .
മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരെയും ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണിന്ന്. മോദിയുടെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യത്തെ പുനർനിർമ്മിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കുന്നു”
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം മുതൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 370 നീക്കം ചെയ്യുന്നതുവരെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യാത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ തീരുമാനങ്ങളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്. 2014 മുതൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ജനവിധികൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ യാത്രയിലെ ഒരു പ്രധാന അധ്യായമാണ്, കൂടാതെ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള തുടർച്ചയായ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുന്നു ,” ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.