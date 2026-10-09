ന്യൂദൽഹി: രാജ്യത്തെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തും നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലം പുറത്ത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാം, റെജിനഗർ സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി വൻ വിജയം നേടി, അസമിലെ നാഗോൺ ലോക്സഭാ സീറ്റും ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി. എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ ഓൾ ഇന്ത്യ എൻആർ കോൺഗ്രസ് അതായത് എഐഎൻആർസി പുതുച്ചേരിയിലെ തട്ടഞ്ചാവടി സീറ്റ് നേടി. മറുവശത്ത്, മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയുടെ പാർട്ടിയായ ടിവികെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ധാരാപുരം, മധുരാന്തകം സീറ്റുകൾ നേടി.
ബംഗാളിൽ ബിജെപി വൻ വിജയം നേടി
പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലെ ബിജെപിയുടെ വിജയം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവവികാസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള റെജിനഗർ മണ്ഡലത്തിൽ, ബിജെപിയുടെ ശങ്കരോ സർക്കാർ 129,914 വോട്ടുകൾ നേടി , ആം ജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടി (എജെയുപി) സ്ഥാനാർത്ഥി റോബിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോലം നബി ആസാദിനെ 75,816 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. കോൺഗ്രസിന്റെ അബ്ദുള്ളയിൽ കാഫി 6,168 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ, മമതയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ റബിയുൾ ആലം ചൗധരിക്ക് 3,847 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. ഈ സീറ്റിൽ ബിജെപിയുടെ ആദ്യ വിജയമാണിത്.
രാജ്നഗറിൽ ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
രാജ്നഗറിൽ വലിയൊരു മുസ്ലീം വോട്ടർ ജനസംഖ്യയുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തോട് ബിജെപിയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും വികസന വിഷയങ്ങളിൽ പിന്തുണയ്ക്കാനും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഫലത്തിന് ശേഷം ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹം ബിജെപിയിൽ ഒരു പുതിയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്തിയെന്നും ആളുകൾ പാർട്ടിയെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്നഗറിൽ ഏകദേശം 60 ശതമാനം മുസ്ലീം വോട്ടുകളും നന്ദിഗ്രാമിൽ ഏകദേശം 80 ശതമാനം മുസ്ലീം വോട്ടുകളും ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചതായി അധികാരി അവകാശപ്പെട്ടു.
സുവേന്ദു അധികാരി നേരത്തെ സൗഹൃദത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകിയിരുന്നു
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വർഗീയമായി വോട്ടുകൾ വിഭജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി രാജ്നഗറിലെ വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വികസന വിഷയങ്ങളിൽ പിന്തുണ തേടിയ അദ്ദേഹം ആശുപത്രികൾ, പാലങ്ങൾ, കോളേജുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുമെന്നും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം, ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാർ ബിജെപിയെ വൻതോതിൽ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികാരി പറഞ്ഞു. മുൻ സർക്കാർ തങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
നന്ദിഗ്രാമിലും ബിജെപി റെക്കോർഡ് വിജയം നേടി
നന്ദിഗ്രാം സീറ്റിൽ ബിജെപിയുടെ ഹസിറാനി രഥ് കോൺഗ്രസിന്റെ മിലൻ പ്രധാനെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. നൽകിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പ്രകാരം, ഹസിറാനി രഥ് 122,753 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 41,674 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമത ബാനർജി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണച്ചു, പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് അതിന്റെ ഗുണം ലഭിച്ചില്ല. നന്ദിഗ്രാമിലെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചതായി ബിജെപി നേതാക്കളും അവകാശപ്പെട്ടു.
പുതുച്ചേരിയിൽ എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷിക്ക് വിജയം
പുതുച്ചേരിയിലെ തട്ടഞ്ചാവടി നിയമസഭാ സീറ്റിൽ എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ ഓൾ ഇന്ത്യ എൻആർ കോൺഗ്രസ് (എഐഎൻആർസി) സ്ഥാനാർത്ഥിയായ അശോക് ആനന്ദ് വിജയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. രംഗസാമി രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടിയതിനെത്തുടർന്ന് ആ സീറ്റ് ഒഴിവു വന്നു. തട്ടഞ്ചാവടിക്ക് പകരം മംഗലം സീറ്റ് അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിയതോടെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമായി വന്നു. ആനന്ദിന്റെ വിജയം എൻഡിഎയ്ക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു സീറ്റ് നൽകി.