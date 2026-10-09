ന്യൂദൽഹി: ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി നേടിയ വൻ വിജയത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു. അസമിലെ നാഗോൺ ലോക്സഭാ ഫലവും നന്ദിഗ്രാമിലെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും റെജിനഗറിലെ നിയമസഭാ ഫലങ്ങളും ബിജെപി-എൻഡിഎയുടെ സദ്ഭരണ അജണ്ടയുമായി ജനങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“നിരന്തരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി! നാഗോൺ (അസം) ലോക്സഭാ ഫലവും നന്ദിഗ്രാം, റെജിനഗർ (പശ്ചിമ ബംഗാൾ) നിയമസഭാ ഫലങ്ങളും ബിജെപി-എൻഡിഎയുടെ സദ്ഭരണ അജണ്ടയുമായി ജനങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു. വിജയിച്ച ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കാര്യകർത്താക്കളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പുതുച്ചേരിയിലെ തട്ടഞ്ചാവടിയിൽ വിജയിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ എഐഎൻആർസിയെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ശോഭനവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവിക്കായുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഈ ജനവിധി ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകും,” – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേ സമയം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലെ റെജിനഗർ നിയമസഭാ സീറ്റിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 75,816 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു. മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ മണ്ഡലത്തിൽ നിർണായക മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്.
കൂടാതെ ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നന്ദിഗ്രാം മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി വൻ വിജയം നേടി. മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ മുൻ സഹായി ചന്ദ്രനാഥ് രഥിന്റെ അമ്മയും ബിജെപിയുടെ ഹസിൻ റാണി രഥ്, തന്റെ അടുത്ത എതിരാളിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മിലൻ പ്രധാനെ 1,227,53 വോട്ടുകളുടെ അഥവാ 75 ശതമാനം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തി.
ഇതിനു പുറമെ അസമിലെ നാഗോൺ ലോക്സഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളുടെ എണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ദേവാശിഷ് ശർമ്മ തന്റെ അടുത്ത എതിരാളിയായ എഐയുഡിഎഫ് മേധാവി ബദ്റുദ്ദീൻ അജ്മലിനേക്കാൾ 1,76,391 വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് നേടിയതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.
അതേ സമയം തന്നെ മോറിഗാവ്, റാഹ, ജാഗിറോഡ്, നാഗോൺ-ബതദ്രവ എന്നീ നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ഗണ്യമായ ലീഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.