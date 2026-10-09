കാലടി : കട കുത്തി തുറന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയിൽ വരുന്ന മലഞ്ചരക്ക് സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. കാലടി മറ്റൂർ അയ്യൻകര വീട്ടിൽ മനോജ് കുമാർ (23), അങ്കമാലി പാലിയേക്കര വീട്ടിൽ മിഥുൻ (37) എന്നിവരെയാണ് ചെങ്ങമനാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
16ന് രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ എത്തിയ മോഷ്ടാക്കൾ ചെങ്ങമനാടുള്ള മലഞ്ചരക്ക് കടയുടെ ഷട്ടർ കുത്തി തുറന്ന് അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന ജാതിക്ക, ജാതി ഫ്ലവർ, ജാതിപരിപ്പ്, അടയ്ക്ക തുടങ്ങിയവ മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. മനോജ് കുമാറിന് കാലടി അങ്കമാലി കോതമംഗലം, കുറുപ്പംപടി, ഏലൂർ തുടങ്ങിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി പത്ത് കേസുകളുണ്ട്. മിഥുൻ ഉടുമ്പൻചോല എക്സൈസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലും, ആലുവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലും പ്രതിയാണ്.
ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രൂപീകരിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ അങ്കമാലി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ആർ രൂപേഷ് ചെങ്ങമനാട് എസ്.എച്ച്.ഒ പി.എം റഷീദ്, എസ്.ഐ അജീഷ്, എ. എസ് .ഐ മാരായ ഷൈജു അഗസ്റ്റിൻ, പ്രസാദ് സീനിയർ സി പി ഒമാരായ കിഷോർ, രഞ്ജിത്ത്,മൃദുൽ കുമാർ, യശ്വന്ത് എന്നിവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.