ന്യൂദല്ഹി: കേരളത്തിന് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ കരുതല്. സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയ പാത നിര്മാണത്തിലെ തടസങ്ങള് നീക്കാമെന്നും വിവിധ ദേശീയപാതാ പദ്ധതികള് വേഗത്തിലാക്കാമെന്നും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഉറപ്പ്. ശബരിമല റോപ് വേ രണ്ട് വര്ഷത്തിനുള്ളില് പൂര്ത്തീകരിക്കാനും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില് തീരുമാനമായി.
കേരളത്തിലെ ദേശീയ പാത 66 വികസനം വേഗത്തിലാക്കാന് അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്കി. സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് 80 ശതമാനം പൂര്ത്തിയായ കോഴിക്കോട്-പാലക്കാട് ദേശീയ പാതയുടെ പ്രവൃത്തികള്ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനകം അംഗീകാരം നല്കും. തിരുവനന്തപുരം ഔട്ടര് റിങ് റോഡിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി ഉടന് ലഭ്യമാക്കും.
ശബരിമല റോപ്വേ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സഹകരണത്തോടെ രണ്ട് വര്ഷത്തിനകം പൂര്ത്തിയാക്കും. പദ്ധതിയുടെ വിശദ റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കാനും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന അനുമതികള് വേഗത്തില് ലഭ്യമാക്കാനും യോഗത്തില് ധാരണയായി. ദേശീയ പാത വികസനത്തിന് ക്വാറി സാമഗ്രികള് ലഭ്യമാക്കാന് ക്വാറികള്ക്ക് അനുമതി നല്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിമാസ അവലോകന യോഗങ്ങള് ചേരുന്നുണ്ടെന്നും തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് ക്വാറി സാമഗ്രികള് എത്തിക്കുന്നപ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പുഴ മണല് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.