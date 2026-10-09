കൊച്ചി:ബിജെപിയില് നിലനില്ക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ടോക് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലില് അവതാരകന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്ക്ക് വലിയ കയ്യടി ഉയരുന്നു. ബിജെപിയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റായി വന്ന നിതിന് നബീന് എന്ന വ്യക്തിയെ അതിന് മുന്പ് ആര്ക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ സുദീര്ഘമായ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള നിതിന് നബീനെ ഒരു ദിവസം ബിജെപിയടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏല്പിച്ചു.
End🔥…
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ??? pic.twitter.com/74CuU0h1Kp
— Tom Mathews Moolamattom (@TMoolamattom) October 8, 2026
അതുപോലെ ഗോവയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉയര്ന്നുവന്ന പ്രമോദ് സാവന്ത് എന്ന 45കാരനെ അതുവരെ ആര്ക്കും അത്ര അറിയില്ലായിരുന്നു.പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് കണ്ടാണ് ബിജെപി ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലേക്ക് പ്രമോദ് സാവന്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ്. നേരത്തെ പാര്ലമെന്റില് എംപിയായി സ്തുത്യര്ഹമായ സേവന അനുഷ്ഠിച്ച് വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് യുപിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യവും. അതിന് മുന്പ് പിന്നിരയില് ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു ഭജന്ലാല് ശര്മ്മ. ബിജെപിയിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്.
അതേ സമയം എന്താണ് കോണ്ഗ്രസില് നടക്കുന്നത്? ഗണ്ടി കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങള് പ്രസവം നിര്ത്തിയാല് തീരാവുന്നതേയുള്ളൂ ഈ ഹൈക്കമാന്റ്. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോള് വൈറലായി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്.