ന്യൂഡൽഹി : ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെയെന്ന പേരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ സമരത്തിനിടെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. മാത്രമല്ല തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചയാളെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മറച്ചുവെച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചതായും ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വെളിപ്പെടുത്തി.
രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾമാരും ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബോധപൂർവ്വം തങ്ങളെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായാണ് പൊലീസുകാർ പറയുന്നത്.
പ്രതിഷേധക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തനിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ദേവേന്ദ്ര സന്ധു പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് സെക്ഷൻ 163 നിലവിലുണ്ടെന്നും പ്രകടനങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ലെന്നും അറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
‘ പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നെയിംപ്ലേറ്റുകൾ തകർക്കുകയും അവരുടെ തൊപ്പികൾ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായി. തുടർന്ന് പോലീസുകാരെ പിന്നിൽ നിന്ന് വലിച്ചിഴച്ച് നിലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. ചില പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസുകാരെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാനും തള്ളാനും തുടങ്ങി .
തന്റെ ചുമലിനും, തലയുടെ പിൻഭാഗത്തും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി ദേവേന്ദ്ര സന്ധു പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പോലീസ് ഒരു ബലപ്രയോഗവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുക മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“എനിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു, എന്റെ അരയിലും തലയുടെ പിൻഭാഗത്തും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളുണ്ട്. കലാപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പോലീസുകാർ ആരെയും ആക്രമിച്ചില്ല, പ്രതിഷേധക്കാരെ വളരെ സമാധാനപരമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഘർഷത്തിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്തതായി ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഭൂപേന്ദ്ര അഹ്ലാവത് ആരോപിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ആക്രമണ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു, “ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പോലീസ് ഒരു സ്ത്രീകളെയും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. ബഹളത്തിനിടെ ഒരു പ്രതിഷേധക്കാരൻ വീഴുമ്പോഴോ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്നു” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മോശം പെരുമാറ്റവും, ദുരുപയോഗവും, ശാരീരിക ആക്രമണവും നേരിടേണ്ടി വന്നു, ഇത് അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പുരുഷ-വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു” എന്ന് ഡിസിപി സൃഷ്ടി പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.