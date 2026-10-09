ന്യൂദൽഹി : നാളെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്ക് . പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനും അട്ടിമറിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും , രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി താൻ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുമാണ് വാങ്ചുക്ക് പറയുന്നത് .
“നമ്മള് എവിടെയാണെന്ന് പലരും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡല്ഹിയില് നമ്മള് എന്തുകൊണ്ട് പോരാടുന്നില്ല? ഇതില് ഉള്പ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഞാന് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങള് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല, സ്വാഭാവികവുമാണ് . പ്രണയത്തിന് പുറമെ ഈ ലോകത്ത് മറ്റ് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കില് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ ഈ ലോകത്ത് മറ്റ് ദുഃഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാന് പറയണോ? ഐക്യത്തിന്റെ സുഖങ്ങള്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് സുഖങ്ങളുമുണ്ട്”.
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനും ആശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. മുമ്പത്തെപ്പോലെ എന്നിൽ നിന്ന് അതേ സ്നേഹം ആവശ്യപ്പെടരുത്. ഇത്തവണ, എനിക്ക് മുമ്പത്തെപ്പോലെ വരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കാരണം മുമ്പ്, അടുപ്പ് കത്തിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ആവശ്യമായിരുന്നു, അടുപ്പ് കത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നു.”
ധൈര്യപൂർവ്വം പോരാടുക. ഐക്യത്തോടെ പോരാടാൻ നയിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഐക്യത്തിലാണ് ശക്തി. വ്യത്യസ്ത ക്യാമ്പുകളിലോ വിഭാഗങ്ങളിലോ വിഭജിക്കാതെ, ഒന്നായി പോരാടുക. യുവാക്കൾ ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എന്ത് ദുരന്തമുണ്ടായാലും സമാധാനം നിലനിർത്തുക. വിജയം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും, അടുപ്പ് അണഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളെ ഓർക്കുക.” എന്നാണ് വാങ്ചുക് പറയുന്നത്.