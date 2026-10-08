ന്യൂഡൽഹി : ബുധനാഴ്ച ജന്തർ മന്തറിന് പുറത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പോലീസ് കോൺഗ്രസ് എംപിമാരായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കുമെതിരെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തു. എഫ്ഐആറിൽ നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
പരിക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഡിയോ ഡൽഹി പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും രണ്ട് വീഡിയോകൾ ബിജെപിയും പുറത്തുവിട്ടു. ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രിയങ്ക ഒരു വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ കൈമുട്ട് കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നതും, മറ്റൊന്നിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ അനുചിതമായി സ്പർശിക്കുന്നതും കാണാം.
ബുധനാഴ്ച നടന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രകടനത്തിനിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ പങ്കും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നിരവധി എംപിമാരും നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ 91 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.