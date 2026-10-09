തിരുവനന്തപുരം: ചോദ്യങ്ങള് മൂല്യ നിര്ണയം നടത്താതെ ഒഴിവാക്കി ഇടത് സംഘടനാ നേതാവിനെ ഒന്നാം റാങ്കിലെത്തിച്ച് നിയമനം നല്കിയ ആസൂത്രണബോര്ഡിലെ വിവാദമായ പിഎസ്സി പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ഇതോടെ പരാതിക്കാരനായ ശ്യാം കൃഷ്ണന് പുതിയ റാങ്ക് പട്ടികയില് ഒന്നാമതെത്തി. മുമ്പ് ഒന്നാമതായിരുന്ന അരുണ് ജെ പ്രതാപന് പുതുക്കിയ റാങ്ക് പട്ടികയില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. ചീഫ് പ്ലാനിംഗ് കോര്ഡിനേഷന് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പുതുക്കിയ പട്ടിക പിഎസ്സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള് നേരത്തെ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ സജിമോന് അതേ സ്ഥാനം നിലനിര്ത്തി.
ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ആന്ഡ് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തസ്തികയിലാണ് ശ്യാം കൃഷ്ണന് ഒന്നാമത് വന്നത്. നിയമനം കിട്ടിയ അരുണ് ജെ പ്രതാപനായിരുന്നു മുമ്പ് ഒന്നാം റാങ്ക്. ഇദ്ദേഹം എഴുതാത്ത ചോദ്യങ്ങള് മൂല്യനിര്ണയം നടത്താതെ ഒഴിവാക്കിയെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. മൂല്യനിര്ണയം നടത്താതിരുന്നതോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ 50 ലേറെ മാര്ക്ക് നഷ്ടമായി. മൂല്യനിര്ണയം ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ ഗുണം കിട്ടിയത് ഒന്നാം റാങ്കുകാരന് മാത്രമാണെന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്ശനങ്ങളും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും നടക്കവെയാണ് പുതുക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ആസൂത്രണ ബോര്ഡ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടില് രണ്ട് പിഎസ്സി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തല്. ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി സതീഷ്, അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി ആര് ഹരി എന്നിവര്ക്കാണ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്.എന്നാല് ഇവരില് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഗൂഡാലോചനയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.