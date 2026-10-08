ന്യൂദൽഹി: ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമ നസ്രീൻ. രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ തുടർച്ചയായി സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. കൊൽക്കത്തയിലെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തസ്ലീമ. ബംഗ്ലാദേശ് ആരോഗ്യകരവും പരിഷ്കൃതവുമാകണമെങ്കിൽ തീവ്രവാദ മൗലികവാദികളെ എതിർക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം സൗഹൃദപരമായി തുടരണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടു. ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നസ്രീൻ വാചാലയായി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും സൗഹൃദബന്ധം തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു. തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്കെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം പോസിറ്റീവും സൗഹൃദപരവുമായി തുടരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു
ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും നസ്രീൻ പറഞ്ഞു. സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രചാരണവും തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഒഴിവാക്കലും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊൽക്കത്തയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ സന്തോഷം
ജൂലൈയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാം തവണ കൊൽക്കത്ത സന്ദർശിച്ച നസ്രീൻ, നഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വർഷം ദുർഗാ പൂജയ്ക്ക് കൊൽക്കത്തയിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ പൂജ തനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്നും അതൊരു കലാ പ്രദർശനം പോലെയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.