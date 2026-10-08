ധാക്ക: ഇന്ത്യയുമായി പുതിയ ഗംഗാ ജല പങ്കിടൽ കരാർ ഈ വർഷം ഡിസംബർ 12 ന് മുമ്പ് ഒപ്പുവെക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ജലവിഭവ മന്ത്രി ഷാഹിദുദ്ദീൻ ചൗധരി അനി. 1977 ലെ കരാറിലെന്നപോലെ ഗ്യാരണ്ടി വ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പ്രധാന മുൻഗണനകളിലൊന്നാണെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് (BIISS) സംഘടിപ്പിച്ച “ജലത്തിന്റെ ഭാവി പുനർവിചിന്തനം: യുവജന നേതൃത്വം, നീതി, സഹകരണം” എന്ന സെമിനാറിന് ശേഷം അനി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഗംഗാ ജല കരാറിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് ശക്തമായ അവകാശവാദമുണ്ട്
നിലവിലെ 30 വർഷത്തെ കരാർ ഡിസംബർ 12 ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 1977 ൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് സിയാവുർ റഹ്മാന്റെ കാലത്ത് ഒപ്പുവച്ച അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ക്ലോസ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ 1996 ൽ പുതിയ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചപ്പോൾ ഈ വ്യവസ്ഥ നീക്കം ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഡിസംബർ 12 ന് മുമ്പ് ഗംഗാ ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി അവസാനിപ്പിക്കണം, ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും സംയുക്ത നദി കമ്മീഷൻ (ജെആർസി) വഴി പതിവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനി പറഞ്ഞു.
ബംഗ്ലാദേശ് ജലവിഭവ മന്ത്രി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ?
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ് പുതിയ ഉടമ്പടി അന്തിമമാക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ജലവിഭവ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്മ അണക്കെട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ ദൃശ്യമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ടീസ്റ്റ മൾട്ടി പർപ്പസ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതാ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി 2027 ൽ പ്രധാന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബംഗ്ലാദേശ് പദ്മ അണക്കെട്ടും ടീസ്റ്റ മാസ്റ്റർ പ്ലാനും തയ്യാറാക്കുന്നു
പത്മ ബാരേജും ടീസ്റ്റ മാസ്റ്റർ പ്ലാനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഗാ പദ്ധതികളാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അനി, ഒരിക്കൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് പേർക്ക് ഇവയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പത്മ ബാരേജ് പദ്ധതിക്ക് ദേശീയ സാമ്പത്തിക കൗൺസിലിന്റെ (ECNEC) എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഇതിനകം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ദൃശ്യമാകുമെന്ന് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ടീസ്റ്റ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണ് ?
ടീസ്റ്റ അതിവേഗം ഒഴുകുന്ന നദിയാണ്, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി മുകൾ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കാരണം ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക, വിദേശ വിദഗ്ധരുടെ സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സർവകലാശാലയിലെ (BUET) വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റ് നിരവധി പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.