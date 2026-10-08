ദല്ഹി പൊലീസിലെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഐശ്വര്യാ സിങ്ങിന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കയ്യടി ഉയരുകയാണ്. സിജെപിയും കോണ്ഗ്രസും ദല്ഹിയില് നടത്തുന്ന സമരമുഖത്ത് സമ്മര്ദ്ദസാഹചര്യങ്ങളില് ശാന്തത കൈവരിച്ചും അക്രമങ്ങള് കാട്ടുന്നവരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പിടികൂടിയും ഈ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുകയാണ്.
Calm under pressure, firm in action.
IPS Aishwarya Singh shows what true courage in uniform looks like.
No drama, no hesitation, just discipline, duty and Nari Shakti standing tall.
Salute to Her🔥@aishwarya_ips pic.twitter.com/JFrlwUzyNv
— Rahul (Proud Bhakt) (@rahulpassi) October 8, 2026
ഐപിഎസ് ഐശ്വര്യാ സിങ്ങ് ജന്തര്മന്തറിലുള്പ്പെടെയുള്ള സമരമുഖത്ത് എങ്ങിനെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വീഡിയോകള് വൈറലാണ്. സമരക്കാരെപ്പോലും അവര് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോള് പോലം അതിലെ അക്രമികളെ വെറുതെ വിടാനും ഐശ്വര്യാ സിങ്ങ് ഒരുക്കമല്ല.
അവര് സമരസ്ഥലത്ത് വലിയ ഡ്രാമ കളിക്കാനൊന്നും നില്ക്കാറില്ല. കടുത്ത അച്ചടക്കം, ഉത്തരവാദിത്വം, തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്ന നാരീശക്തി- ഇതൊക്കെയാണ് ഐപിഎസ് ഐശ്വര്യാ സിങ്ങിന് നല്കാവുന്ന വിശേഷണങ്ങള്.