ന്യൂദൽഹി: ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) സംവിധാനം ബിസിനസുകൾക്കും നികുതിദായകർക്കും എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ‘കൈയാങ്കളി’ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിപുലമായ നടപടി പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുത്തു. 57-ാമത് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗം പക്ഷേ, നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നില്ല.
രണ്ട് നിരക്കുകളുള്ള ജിഎസ്ടി ഘടന അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു വർഷമാകുമ്പോഴാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ. രജിസ്ട്രേഷൻ, റീഫണ്ടുകൾ, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, വ്യവഹാരം, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, ഇ-കൊമേഴ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നികുതി നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ ജിഎസ്ടി സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
സർക്കാർ കണക്കനുസരിച്ച്, നികുതി നൽകേണ്ട സാധനങ്ങൾ പ്രതിമാസം 25.8% വർദ്ധിച്ച് 50.58 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി, 40.19 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന്, അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ 26.7% വർദ്ധിച്ച് 7.58 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. ആഭ്യന്തര വിതരണങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ നികുതി നിരക്ക് 14.55% ൽ നിന്ന് 13.13% ആയി കുറയുകയും ചെയ്തു.
ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ വേഗത്തിലാകും
പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന് ജിഎസ്ടി റീഫണ്ട് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
റീഫണ്ട് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നികുതി അധികാരികൾക്ക് ലഭ്യമായ സമയം 15 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 10 ദിവസമായി കുറയ്ക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു അംഗീകാരമോ പോരായ്മ മെമ്മോയോ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, അപേക്ഷ സ്വയമേവ അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കും.
നിർദ്ദിഷ്ട സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, റിസ്ക് അസസ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ GST പോർട്ടൽ റീഫണ്ട് തുകയുടെ 90% അനുവദിക്കും, ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലിന്റെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു. ഒരു ക്ലെയിം അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിലവിലെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റീഫണ്ട് ഓർഡർ നൽകേണ്ടിവരും. ഇതെല്ലാം സ്വയമേവ നടപ്പാകുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനവും നിലവിൽ വരും.
ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിലെ റീഫണ്ടുകളും യന്ത്രവൽകൃതമാക്കും
വിപരീത ഡ്യൂട്ടി ഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കയറ്റുമതിക്കാർക്കും ബിസിനസുകൾക്കും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഗണ്യമായ പ്രവർത്തന മൂലധന നേട്ടം നൽകും. ജിഎസ്ടി റീഫണ്ട് ക്ലെയിമുകളുടെ ഏകദേശം 65% കയറ്റുമതിയുമായോ വിപരീത നിരക്കുകളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതേസമയം മറ്റൊരു 19% അധിക ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ബാലൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എളുപ്പമാകും
രജിസ്ട്രേഷൻ ലളിതമാക്കുന്നതിനുള്ള മാറ്റങ്ങളും കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ, കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നേടാനാകും. ഈ റൂട്ടിൽ ഏകദേശം 61% രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനാൽ നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡുകൾ മാത്രം കാണാനും പ്രത്യേക രേഖകൾ എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാനും കഴിയും.
വ്യാപാര നാമങ്ങൾ, ഡയറക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികൾ, അധിക ബിസിനസ്സ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പതിവ് ഭേദഗതികളും സ്വയമേവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടും.
2025 നവംബറിനും 2026 സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത 16.73 ലക്ഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ഭേദഗതി അപേക്ഷകളിൽ 65.45% ഈ വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു.
ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്
പല മേഖലകളിലും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ (ഐടിസി) വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജീവനക്കാർക്കായി എടുത്ത ആരോഗ്യ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, ഫാക്ടറി പരിസരത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവറുകൾ, പൈപ്പ്ലൈനുകൾ എന്നിവയിൽ ഐടിസി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ബിസിനസുകളെ അനുവദിക്കും.
കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ എഴുതിത്തള്ളുന്ന ഇൻവെന്ററിയിലും സൗജന്യ സാമ്പിളുകളിലും ക്രെഡിറ്റ് അനുവദിക്കും, നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചില ബിസിനസ്സ്-ടു-ബിസിനസ് സേവന ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളിൽ നികുതി ചുമത്തുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളും കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ, ഒരു ഏജന്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാത്രിക്ക് ?7,500 വരെ വിലയുള്ള ഹോട്ടൽ താമസത്തിനും, റെസ്റ്റോറന്റ്, കാറ്ററിംഗ്, പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സേവനങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നികുതി ചുമത്തൂ.
വിപരീത ഡ്യൂട്ടി റീഫണ്ട്
വിപരീത ഡ്യൂട്ടി ഘടനയിൽ ഒരു പ്രധാന മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾക്കും കയറ്റുമതിക്കാർക്കും പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം.
നിലവിൽ, മെക്കാനിസത്തിന് കീഴിലുള്ള റീഫണ്ടുകൾ പ്രധാനമായും സാധനങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങൾ പ്രകാരം, 2026 നവംബർ ഒന്നു മുതൽ ലഭിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റിനുള്ള റീഫണ്ടുകൾക്കും ഇൻപുട്ട് സേവനങ്ങൾ യോഗ്യത നേടും.
റീഫണ്ട് സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റിനെയും മെഷിനറിയെയും ഒഴിവാക്കുന്നത് നീക്കം ചെയ്യാനും കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2027 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ ലഭിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റിന്, പ്ലാന്റും മെഷിനറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റീഫണ്ടുകൾ ആസ്തിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തന ജീവിതത്തിന് അനുസൃതമായി, ഓരോ മാസവും യോഗ്യമായ ക്രെഡിറ്റിന്റെ അറുപത്തിയൊന്നിൽ കണക്കാക്കും.
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, എഫ്എംസിജി തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്കുള്ള പണമൊഴുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അവിടെ വിപരീത ഡ്യൂട്ടി ഘടനകൾക്ക് പ്രവർത്തന മൂലധനം പൂട്ടാൻ കഴിയും.
ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്ക് വാർഷിക റിട്ടേൺ ഓപ്ഷൻ ലഭിച്ചേക്കാം
മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ചെറുകിട നികുതിദായകർക്ക് ലളിതമായ ഒരു നടപടിക്രമം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.
അഞ്ചുകോടി വരെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ളതും ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ വിതരണങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്ന ബിസിനസുകൾക്ക്, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ GST റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനും ത്രൈമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി അടയ്ക്കാനും അനുവാദമുണ്ട്.
1.05 കോടി സജീവ ജിഎസ്ടി നികുതിദായകരിൽ 16.85 ലക്ഷം പേർ ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങളിൽ മാത്രം ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നു. ഈ നികുതിദായകരിൽ ഏകദേശം 99% പേർക്കും 5 കോടി രൂപയിൽ താഴെയുള്ള വിറ്റുവരവുണ്ട്, കൂടാതെ ജിഎസ്ടി ബാധ്യതയുടെ 1% ൽ താഴെയാണ്.
അടുത്ത ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിശദമായ ചട്ടക്കൂടും ആവശ്യമായ നിയമ മാറ്റങ്ങളും പരിഗണിക്കുവാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.