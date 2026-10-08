ലഖ്നൗ: അഞ്ചുമാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകേണ്ട ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച്, വോട്ടെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലാകുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ഇസിഐ) തീരുമാനിച്ചു.
ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ (സിഇഒ) നവ്ദീപ് റിൻവയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി യോഗം ചേർന്നു.
ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത അവശ്യ സേവന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ചട്ടപ്രകാരം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വഴി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണെന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അവശ്യ സേവനങ്ങളുടെ പട്ടികയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങളും നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി ചട്ടപ്രകാരം ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ഇഡിസി) അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ (പിബി) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്ന് റിൻവ വ്യക്തമാക്കി. അവശ്യ സേവന വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ക്രമീകരണത്തിലൂടെയാണ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ നൽകുന്നത്.
2027-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അർഹരായ ജീവനക്കാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ നൽകുന്ന നടപടി സുഗമമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള അവശ്യ സേവനങ്ങളുടെ പട്ടികയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അവശ്യ സേവന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, അക്കാര്യം രേഖാമൂലം അറിയിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
വിവര-പൊതുജനസമ്പർക്ക വകുപ്പ്, ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ്, തപാൽ വകുപ്പ്, ഊർജ്ജ വകുപ്പ്, പോലീസ്, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, റെയിൽവേ, മെട്രോ റെയിൽ, ദൂരദർശൻ, ആകാശവാണി, ബിഎസ്എൻഎൽ എന്നീ വകുപ്പുകളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.