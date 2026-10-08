ന്യൂദല്ഹി: കൊലപാതകികളോട് ‘ക്ഷമിക്കുന്ന സ്വഭാവം’ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചടിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തി സുപ്രീം കോടതി.
‘നമ്മുടെ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ചില പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നത്. ക്ഷമിക്കൂ, ക്ഷമിക്കൂ, ക്ഷമിക്കൂ, എന്നു പറയുമ്പോഴും അതിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരയ്ക്കണം. ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപങ്കര് ദത്തയും ഷീല് നാഗുവും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സുപ്രീം കോടതി ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ വധശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്തപ്പോള്, പരോളില് പുറത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷം അയാള് മറ്റൊരു ഭീകര കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത സംഭവം ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കര് ദത്ത പങ്കുവച്ചു.
ഒരു പിതാവ് മൂത്ത മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് അമ്മയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സുപ്രീംകോടതി വധശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത് ജീവപര്യന്തമാക്കി. കുറച്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം, അയാള് പരോളില് പുറത്തിറങ്ങി ഇളയ മകളുടെ മുന്നില് വെച്ച് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി. അതിന് ഇളയ മകളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അയാള്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇളയ കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന കാരണത്താല് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി ഇളവ് ചെയ്യുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്വഭാവം എവിടെയെങ്കിലും അവസാനിക്കണം,’ ജസ്റ്റിസ് ദത്ത പറഞ്ഞു.
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ അപ്പീല് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.