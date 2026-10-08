ന്യൂദല്ഹി: കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ വിധിപറയാന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ സൂര്യകാന്തിന് മേല് സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് ചെലുത്തി ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജല് ഭൂയാനും റിട്ട. ജസ്റ്റിസുമാരായ മദന് ലോക്കൂറും റോഹിന്ടണ് നരിമാനും.
2026 ഒക്ടോബർ 5-ന്, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ (ex parte) സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലെങ്കിൽ “രാജ്യം കത്തിയെരിയും” എന്ന് ഹർജിക്കാരനായ അഭിഭാഷകൻ വികാസ് സിംഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്. “രാജ്യം കത്തിയെരിയും” എന്ന സിജെപി നേതാക്കളുടെ അതേ പല്ലവിയാണ് അഭിഭാഷകന് വികാസ് സിംഗും സുപ്രീംകോടതിയില് ആവര്ത്തിച്ചത്. ഈ ഭീഷണിയുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്- സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിനെക്കൊണ്ട് സിജെപിയ്ക്കും കോണ്ഗ്രസിനും അനുകൂലമായ വിധി പറയിക്കല്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പ്രതിയാക്കുന്ന വിധി പറയിക്കുന്നതോടെ ബിജെപി സര്ക്കാരിനെതിരെ തിരിയാം എന്നതാണ് അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്.
പക്ഷെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില് നിന്നും മറ്റ് എതിർകക്ഷികളിൽ നിന്നും വിശദീകരണം കേൾക്കാതെ അത്തരമൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് തയ്യാറായില്ല.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിന്റെ മകനും ബിജെപി വിരോധിയുമായ ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജല് ഭൂയാന് സൂര്യകാന്തിനെ വേട്ടയാടുന്നു
മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെയും ‘എസ്.ഐ.ആർ’ (SIR) നടപടിയെയും സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ, ഹർജിക്കാരന് മുൻപേ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ബിജെപി വിരുദ്ധരായ മുൻ ജഡ്ജി റോഹിന്ടൺ നരിമാനും നിലവിലെ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജൽ ഭുയാനും കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള വേദികളിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നു.
‘ഒരു കോടതിക്കും ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല’: എന്നാണ് എസ്.ഐ.ആറിനെക്കുറിച്ച് (SIR) സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഉജ്ജൽ ഭുയാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. എസ് ഐ ആര് നടപടി ‘അടിസ്ഥാനപരമായി ഏകപക്ഷീയമായ ഒന്നാണെന്നാണ് ഒക്ടോബർ 4-ന് ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന 19-ാമത് NALSAR-ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ. സാഹ്നി മെമ്മോറിയൽ മൂട്ട് കോർട്ട് മത്സരത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജൽ ഭുയാൻ പ്രസംഗിച്ചത്. വോട്ട് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ‘രണ്ടാം തരം’ പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുകയും അവരുടെ വോട്ടവകാശം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏത് നടപടിയും “അടിസ്ഥാനപരമായി ഏകപക്ഷീയമാണ്” എന്ന് പ്രസംഗത്തിനിടെ ജസ്റ്റിസ് ഭുയാൻ പറഞ്ഞു.കൃത്യമായി കോണ്ഗ്രസിനും സിജെപിയ്ക്കും വളം വെച്ചുകൊടുക്കുന്നു, സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന് മേല് മോദി സര്ക്കാരിനെതിരെ വിധി പറയിക്കാനുള്ള സമ്മര്ദ്ദ തന്ത്രമാണ് ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജര് ഭൂയാന് നടത്തിവരുന്നത്
മരണപ്പെട്ട വോട്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിലൊഴികെ, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഭൂയാന്റെ മറ്റൊരു വാദം. അപ്പോള് ഇരട്ട വോട്ടര്മാരെയും താമസം മാറിപ്പോയ വോട്ടര്മാരെയും ഒഴിവാക്കേണ്ടെ? പുറത്തുനിന്നും നുഴഞ്ഞുകയറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടെ?
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറും സംബന്ധിച്ച നിരവധി ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ്, SIR നടപടിയെ “ഒരു കോടതിക്കും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല” എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജര് ഭൂയാന് പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാണ്. മോദി സര്ക്കാരിനെ തറപറ്റിക്കല്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാനുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത NALSAR സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ “മിടുക്കരും ധീരരും” എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഭൂയാന് പ്രശംസിച്ചത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യവും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിനെ അടിതെറ്റിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്.
മുതിർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് സുചേന്ദ്ര നാഥ് ഭുയാന്റെ മകനായ ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജൽ ഭുയാൻ 1991-ൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്. തന്റെ നിയമജീവിതത്തിനിടയിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും SIR നടപടികൾ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട്; ഈ നടപടികളിലെല്ലാം വൻതോതിൽ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. മുൻകാല SIR നടപടികളിലൂടെ മരിച്ചവരും, ഇരട്ടിപ്പുള്ളവരും, അനർഹരുമായ വോട്ടർമാരെ വൻതോതിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടും, ലക്ഷക്കണക്കിന് പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശം എടുത്തുമാറ്റുന്നത് “അന്യായമാണെന്നും ഒരു കോടതിക്കും അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും” ജസ്റ്റിസ് ഭുയാൻ ഇപ്പോള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിന് പിന്നില് ഗൂഢ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ്.
“ഒരു കോടതിക്കും എസ് ഐ ആര് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല” എന്ന പ്രസ്താവന മനപൂര്വ്വം നടത്തുന്നതാണ്. SIR നടപടികൾക്ക് അനുകൂലമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയുകയും, CEC ഗ്യാനേഷ് കുമാര് തന്റെ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയാല് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് കോടതിക്ക് പുറത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന സമ്മര്ദ്ദമാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ജസ്റ്റിസ് ഭൂയാന് നടത്തുന്നത്.
ബിജെപി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഇടതുപക്ഷ അനുകൂലികളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും ബിഹാറിലെയും SIR നടപടികൾ തടയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തും ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചിയും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടത് നാം കണ്ടതാണ്.സുപ്രീം കോടതി SIR-നും CEC ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും അനുകൂലമായി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ, ആ ബെഞ്ച് തന്നെ ‘വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ട’ (compromised) ഒന്നാണെന്ന് കോണ്ഗ്രസും സിജെപിയും മുദ്രകുത്തും. വിരമിക്കലിനു ശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന ആരോപണം ഉയരുകയും ചെയ്യും.
വിശുദ്ധ ഗംഗാ നദിയിലെ ബോട്ടിൽ ഇഫ്താർ പാർട്ടി നടത്തുകയും ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ച ശേഷം ചവച്ചരച്ച എല്ലുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തതിന് ചില മുസ്ലീം യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മൂന്ന് മാസത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടിയെ 2026 മാർച്ചിൽ വിമർശിച്ച വ്യക്തികൂടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഭൂയാന്. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ ‘ബുൾഡോസർ നീതി’യെ വിമർശിക്കുന്നതിലും ജസ്റ്റിസ് ഭൂയാന് മുന്പന്തിയിലാണ്.
ഹിന്ദു വിരുദ്ധ ബിജെപി വിരുദ്ധ നിലാപടുകള്ക്ക് പേര് കേട്ട മുന് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് റോഹിന്ടണ് ഫാലി നരിമാന്
ഹിന്ദു-വിരുദ്ധ, ബിജെപി-വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് പേരുകേട്ട റോഹിന്ടൺ നരിമാൻ, SIR-നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ആശങ്കാജനകമായ നടപടി എന്നാണ്. ഹിന്ദു-വിരുദ്ധ, ബിജെപി-വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധനായ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് റോഹിന്ടൺ നരിമാൻ, “നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഹൃദയമായ” വോട്ടവകാശം “വലിയ അപകടത്തിലാണെന്ന്” അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ അവകാശവാദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, എസ് ഐ ആറിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് തന്നെ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ, SIR നടപടികൾ എന്നിവയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നരിമാൻ പറഞ്ഞു, “ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.”. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ SIR നടപടിക്കിടെ 90 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു (disenfranchised) മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ റോഹിന്ടണ് നരിമാന്റെ അവകാശവാദം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ നിയമനം പ്രധാനമായും അതാത് കാലത്തെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കൈകളിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്ന നിലവിലെ നിയമം ശരിയല്ലെന്ന് വരെ റോഹിന്റൺ നരിമാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു. പണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഭരിയ്ക്കുമ്പോള് കേന്ദ്രസർക്കാരുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി കുറഞ്ഞത് 31 തവണയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെയോ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെയോ നിയമിച്ചപ്പോൾ, ആ നിയമന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് റോഹിന്ടണ് നരിമാൻ ഒരിക്കലും ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
2025 സെപ്റ്റംബറിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ, നിർണ്ണായകമായ രാമക്ഷേത്ര വിധി സമയത്ത് വിശ്വാസത്തെ ആശ്രയിച്ചതിന് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിനെ വിമർശിക്കുന്നതിനിടെ, ഹിന്ദുക്കൾ പവിത്രമായി കരുതുന്ന ഗോക്കളെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായ പരാമർശം നരിമാൻ നടത്തി.
2024 ഡിസംബറിൽ അഹ്മദി ഫൗണ്ടേഷൻ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ, 2019-ൽ അയോധ്യ രാമജന്മഭൂമി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിനെ നരിമാൻ വിമർശിച്ചു. മതേതരത്വമെന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ ലംഘിച്ച ആ വിധി ‘നീതിയുടെ പരിഹാസം’ (mockery of justice) മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങൾ അനധികൃതമായി കൈയേറിയതിനോ ഇസ്ലാമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിയതിനോ എതിരെ നിയമപരമായ പരിഹാരം തേടാനുള്ള ഭരണഘstitutional അവകാശം വിനിയോഗിച്ച ഹിന്ദുക്കളെ അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു.
ബിജെപി വിരോധിയായ മുന് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസായ മദന് ലോക്കൂര്
ബിജെപി വിരോധിയായ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയും പിന്നീട് ‘ആക്ടിവിസ്റ്റു’മായി മാറിയ മദൻ ലോക്കൂർ, ഇപ്പോൾ SIR-ന്റെ (Statutory Inquiry Report) കാര്യത്തിൽ ഒരു ‘സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷൻ’ വഴി സമാന്തര നീതിന്യായ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വളച്ചൊടിച്ച വാദങ്ങൾക്കപ്പുറം, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പക്ഷപാതിത്വമുള്ള ചില മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ SIR-ന്റെ കാര്യത്തിൽ വിധികർത്താവും ജൂറിയും ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നവരുമായി മാറുകയാണ്.
സിഇസി (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, SIR-ന്റെ സാധുതയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒക്ടോബർ 2-ന് ഒരു ‘സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷൻ’ പ്രഖ്യാപിച്ച വിവരം OpIndia റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ‘ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ’ (LAFC) എന്ന പേരിൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സ്വകാര്യ അഭിഭാഷക സംഘടനയാണ് വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ‘കമ്മീഷൻ’ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിരമിച്ച ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് മദൻ ലോക്കൂർ അധ്യക്ഷനായ ഈ അഞ്ചംഗ സമിതിയിൽ, ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. പട്നായിക് (മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി), ജസ്റ്റിസ് ബദർ ദറേസ് അഹമ്മദ് (മുൻ ജമ്മു-കശ്മീർ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്), ജസ്റ്റിസ് രേഖ ശർമ്മ (മുൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി), ജസ്റ്റിസ് അഞ്ജന പ്രകാശ് (മുൻ പട്ന ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി) എന്നിവരും അംഗങ്ങളായിരിക്കും. കപിൽ സിബൽ, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, സി.യു. സിംഗ്, പി.സി. സെൻ, രാജു രാമചന്ദ്രൻ, റെബേക്ക എം. ജോൺ, വാരിഷ ഫറാസത്, വൃന്ദ ഗ്രോവർ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ ഈ കമ്മീഷനെ സഹായിക്കും.
ബി.ജെ.പി.ക്കെതിരായ ശക്തമായ ആശയപരമായ നിലപാടുകൾക്ക് പേരുകേട്ട വ്യക്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ലോക്കൂർ എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ശരിവെച്ച മോദി സർക്കാരിന്റെ കശ്മീരിലെ 370ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കൽ നടപടിയെ ജസ്റ്റിസ് ലോക്കൂർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന ‘നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമ’ത്തിനെതിരെയും (UAPA) അദ്ദേഹം തന്റെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.