ധാക്ക: താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ബിഎൻപി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ശ്രമിക്കുന്നതായി ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും കണ്ടെത്തി. ബംഗ്ലാദേശിൽ ശരിയത്ത് അധിഷ്ഠിത ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള വിവാദ ജൂലൈ കലാപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വിപ്ലവകരമായ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി മുഹമ്മദ് യൂനുസുമായി അടുപ്പമുള്ള യുവ നേതാക്കൾ രൂപീകരിച്ച നാഷണൽ സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി (എൻസിപി) നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് മിർസ ഫഖ്രുൽ ഇസ്ലാം ആലംഗീറിനെ പുറത്താക്കി അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും.
ബംഗ്ലാദേശിൽ അട്ടിമറി ശ്രമം നടക്കുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ജൂലൈ അട്ടിമറി കലാപം നടപ്പിലാക്കാനും പുതിയ ഇസ്ലാമിക ഭരണഘടന അവതരിപ്പിക്കാനും വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ ഇസ്ലാമിക സഖ്യത്തിന്റെ നേതാക്കളും അവരുടെ തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിരമിച്ച സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിലവിലെ ബിഎൻപി സർക്കാരിനോട് രോഷാകുലരാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിലെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
മുൻ ബിബിസി പത്രപ്രവർത്തകനും നിലവിൽ മ്യാൻമറിലെ ഉന്നത മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പായ മിസിമയുടെ സീനിയർ എഡിറ്ററുമായ സുബിർ ഭൗമിക് ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് രാജ്യത്ത് ഒരു റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അതിന്റെ സൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് ആണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
ഇസ്ലാമിക സായുധ സംഘങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവും ബംഗ്ലാദേശി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഡിജിഎഫ്ഐയുടെ മുൻ തലവനുമായ റെസാകുൽ ഹൈദർ ചൗധരി അടുത്തിടെ തുർക്കിയിലേക്ക് ഒരു സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾക്കായി ആയുധ ഇടപാടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി. തുടർന്ന 8,800 തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാരായ മുസ്ലീം യുവാക്കളെ ഇതിനകം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ നിലവിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യുദ്ധ പരിശീലനത്തിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
അതേസമയം ധാക്കയിലെ പാകിസ്ഥാൻ അംബാസഡർ ഇമ്രാൻ ഹൈദർ സമീപ മാസങ്ങളിൽ പതിവായി ഇസ്ലാമിക അനാഥാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിലും ഇന്ത്യയിലും ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മറവിൽ ഇവിടെ നിന്നുളള കുട്ടികളെ തീവ്രവാദ പരിശീലനം ലഭിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ചിറ്റഗോങ്ങിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പത്രപ്രവർത്തകനായ സുബിർ ഭൗമിക്കിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റുകളിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്ത 10,000 അസോൾട്ട് റൈഫിളുകളും വിവിധ തരം വെടിക്കോപ്പുകളും ജമാഅത്തെ-ഇ-ഇസ്ലാമി പ്രവർത്തകർക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
അജിത് ഡോവലിന്റെ രഹസ്യ ദൗത്യം
അതേ സമയം തന്നെ ദൽഹിയിലും ഇതേക്കുറിച്ച് വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ധാക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ അടുത്തിടെ ധാക്കയിൽ രഹസ്യ സന്ദർശനം നടത്തി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സർക്കാരുമായി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനു നേരെ ഉയരുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും ജമാഅത്തിന്റെ അപകടകരമായ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും അവരെ അറിയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം.