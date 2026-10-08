ന്യൂദൽഹി: മുൻ ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയുടെ ഭാര്യ അകി ആബെ വ്യാഴാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിൽ ഷിൻസോ ആബെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
അകി ആബെയെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ അവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള അകി ആബെയുടെ ദീർഘകാല ബന്ധത്തിന് അദ്ദേഹം അഗാധമായ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രിയ സുഹൃത്തും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാവുമാണെന്ന് മോദി ആബെയെ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
വാരണാസിയിൽ സ്മാരക ഇടനാഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
വാരണാസിയിലെ രുദ്രാക്ഷ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനൊപ്പം ‘ഷിൻസോ ആബെ സ്മാരക ഇടനാഴി’ ബുധനാഴ്ച അകി ആബെ സംയുക്തമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ സൗഹൃദത്തിന് ഷിൻസോ ആബെ നൽകിയ ശാശ്വത സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഉചിതമായ ആദരാഞ്ജലിയാണ് ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധത്തിൽ ആബെയുടെ പ്രധാന പങ്ക്
ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഷിൻസോ ആബെ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആബെ നൽകിയ സംഭാവനകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല സുഹൃത്തും സഖ്യകക്ഷിയുമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
2022 ൽ ഷിൻസോ ആബെ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഷിൻസോ ആബെ 1954 സെപ്റ്റംബർ 21 ന് ജനിച്ചു. 2022 ജൂലൈ 8 ന് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ഷിൻസോ ആബെയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആബെയുടെ മരണശേഷവും, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.