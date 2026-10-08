ന്യൂദൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുമുൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി 42 വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാർ. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ ‘വോട്ട് മോഷണം’ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിരന്തരം അവഹേളിക്കുന്നതും ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസം തകർക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തുറന്ന കത്താണ് പുറത്തുവന്നത്.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കൽ (SIR) നടപടികൾക്കുമെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നതിനിടെയാണ് വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാരുടെ ഇടപെടൽ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വേദികളിൽ മാത്രം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം, തെളിവുകളോടെ നിയമപരമായ സംവിധാനങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് കത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്.
‘സ്ഥാപനങ്ങളെ വിമർശിക്കാം; അവഹേളിക്കരുത്’
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജഡ്ജിമാർ, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതും അവയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ സംശയവും അസ്വസ്ഥതയും വളർത്തുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാത്രമല്ല, ഉന്നത നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും നിയമനടപടി ഏജൻസികളും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുവെന്ന ആശങ്കയും കത്തിലുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും ജഡ്ജിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
SIR നടപടികൾ നിയമപരമായ പരിശോധനയുടെ ഭാഗം
കുറ്റമറ്റതും കൃത്യവുമായ വോട്ടർ പട്ടിക ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ നടപടിയാണ് പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കലെന്ന് കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച ജഡ്ജിമാർ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ കൃത്യത ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്. അതിനാൽ, ഇത്തരം നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറം വസ്തുതകളുടെയും നിയമത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നാണ് കത്തിലെ നിലപാട്.
‘വോട്ട് മോഷണം’ ആരോപണങ്ങൾ കോടതികളിൽ തെളിവുകളോടെ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനവും കത്തിലുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിഎമ്മുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതേ സംവിധാനത്തിലൂടെ വിജയിക്കുമ്പോൾ അവയെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനത്തിലെ വൈരുധ്യവും ജഡ്ജിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ രാജ്യം ഭരിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി, അധികാരത്തിലെത്താൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലെ വൈരുധ്യവും കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ വിമർശനം കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്ക് പുതിയ മാനം നൽകുന്നതാണ്.
മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായ ജസ്റ്റിസ് ഹേമന്ത് ഗുപ്ത, ജസ്റ്റിസ് പങ്കജ് മിത്തൽ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് തുറന്ന കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറം തെളിവുകൾക്കും നിയമപരമായ നടപടികൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.