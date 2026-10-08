യൂട്യൂബിൽ 1 ബില്യൺ വ്യൂസ് മറികടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി മാറിയ ‘ജയ ജാനകി നായക’ 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റീ റിലീസിന് ഒരുങ്ങി. തെലുങ്കിൽ ബോയപതി ശ്രീനു സംവിധാനം ചെയ്ത് ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ്, രാകുൽ പ്രീത് സിംഗ് എന്നിവർ അഭിനയിച്ച ‘ജയ ജാനകി നായക’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മലയാളം ഡബ്ബിംഗ് പതിപ്പാണ് “ഞാൻ ഗഗൻ”. രഥക് ആർട്സിന്റെ ബാനറിൽ ഖാദർ ഹസ്സൻ നിർമ്മിച്ച ഈ ആക്ഷൻ റൊമാന്റിക് ചിത്രം 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബർ 9ന് റീ റിലീസിന് തയ്യാറെടുത്തു. 4K അൾട്ര ഇംപാക്റ്റിലാണ് ചിത്രം റീ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ബെല്ലംകൊണ്ട ശ്രീനിവാസ്, രാകുൽ പ്രീത് സിംഗ് എന്നിവർക്കൊപ്പം പ്രഗ്യാ ജയ്സ്വാൾ, ജഗപതി ബാബു, കാതറിൻ തെരേസ, ആദി പിനിഷെട്ടി, തരുൺ അറോറ, ശരത് കുമാർ, നന്ദു, ജയപ്രകാശ്, വാണി വിശ്വനാഥ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. ദേവി ശ്രീ പ്രസാദാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. ഛായാഗ്രഹണവും എഡിറ്റിംഗും ഋഷി പഞ്ചാബിയും കോത്തഗിരി വെങ്കിടേശ്വര റാവുവും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഒറ്റ അപ്ലോഡിൽ YouTube-ൽ 1B+ വ്യൂസ് നേടുന്ന ലോകചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സിനിമയാണിത്. ഗാനരചന: ഖാദർ ഹസ്സൻ, ഗായകർ: ജാസി ഗിഫ്റ്റ്, ശ്വേത മോഹൻ, പ്രിയ ജെർസൻ, ഫഹദ്, ശിവാനി, പ്രമേഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റ്: മനു കെ തങ്കച്ചൻ, വാർത്തപ്രചരണം: പി. ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ