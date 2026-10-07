ന്യൂദൽഹി: 25 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക നാഴികക്കല്ലിലെത്തി. 2001 ഒക്ടോബർ 7 ന് നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സർക്കാരിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിച്ചു. ഈ യാത്രയുടെ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ എത്തി സന്ദർശിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി, അദ്വാനിയുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം 2001 ഒക്ടോബർ 7 ന് ഏറ്റെടുത്തു
25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ദിവസമാണ്, 2001 ഒക്ടോബർ 7 ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവനായി തുടരുന്നു. ഏകദേശം 12 വർഷത്തോളം ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം, 2014 ൽ നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു.
ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ദൽഹിയിലേക്കുള്ള 25 വർഷത്തെ യാത്ര
2026 ഒക്ടോബർ 7 ന് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ തലവനായി 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കും. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 2014 ൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. പൊതുസേവനത്തിന്റെ 25 വർഷത്തെ സ്മരണയ്ക്കായി, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എൽ.കെ. അദ്വാനിയെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്തു.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ?
“അദ്വാനി ജിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ സന്ദർശിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടി. പൊതുസേവനത്തിനും ദേശീയ ജീവിതത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സംഭാവനകൾ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.”- കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ എഴുതി.