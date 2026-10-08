ഗുരുവായൂർ: ബ്രഹ്മകുളത്തെ രാധാ-ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിനും സ്ഥലമെടുപ്പിനുമായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിരിച്ചെടുത്ത് ഭക്തരെ വഞ്ചിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഗോലോകം ട്രസ്റ്റിനെതിരെ പരാതി. ട്രസ്റ്റിന്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയായ സൂരജ് സോമശേഖരൻ നായർ വിവിധ പേരുകളിൽ പ്രചാരണം നടത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വാട്ട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മകളിലൂടെയും പണം സ്വരൂപിച്ചെന്നാണ് പരാതിക്കാരുടെ ആരോപണം.
ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിനും സ്ഥലമെടുപ്പിനുമായി പണം നൽകിയവർക്ക് പിന്നീട് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ പോലും അനുമതി നിഷേധിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടവരെ ആശ്രമവാസികളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെ ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായും പരാതിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഏകദേശം ആയിരത്തോളം അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന വാട്ട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പിരിച്ചുവിട്ടതായും വിവിധ വ്യക്തികളിൽനിന്നായി ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുത്ത ശേഷമാണ് ഇതുണ്ടായതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ട്രസ്റ്റിലെ അംഗമായ ലീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ മുൻ അന്തേവാസികളിൽനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതിക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും നടപടിയില്ലെന്ന് ആരോപണം
ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പലതവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നാണ് പരാതിക്കാരുടെ ആരോപണം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്കും ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷണം നടന്നെങ്കിലും, വിഷയം ട്രസ്റ്റിമാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കമായി ചിത്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതെന്നും പരാതിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു.
സൂരജ് സോമശേഖരൻ നായർ മുൻപ് ‘സുന്ദർ സഖാ സുബൽ ദാസ്’ എന്ന പേരിൽ ഗുരുവായൂർ ഇസ്കോണിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അവിടെനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടെന്നുമാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആരോപണം. തുടർന്ന് മറ്റൊരാളുമായി ചേർന്ന് ‘ഗുരുവായൂർ മഞ്ജരീസ്’ എന്ന പേരിൽ രണ്ടുവർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചെന്നും പങ്കാളിയുമായുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ ശേഷം ‘ഗോലോകം’ എന്ന പേരിലും പിന്നീട് ‘രാധാ-ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രം’ എന്ന പേരിലും പണം സമാഹരിച്ചെന്നുമാണ് പരാതിക്കാർ പറയുന്നത്.
വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആൾമാറാട്ടം, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരുടെ ആവശ്യം.