പട്ന : ബിഹാറിലെ ബെഗുസാരായിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും തേജസ്വി യാദവിനുമെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് വലിയ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെയും ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞപ്പോൾ കശാപ്പുകാരന്റെ ശാപത്താൽ പശുക്കൾ മരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പശുക്കൾ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കശാപ്പുകാരാണ് ചിലരെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശേന പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരത്തിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി അവസരത്തിൽ, ബെഗുസാരായിയിലെ ഖതോപൂരിലുള്ള മഹാകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വികാസ് ഭാരത് സങ്കൽപ് സഭ സംഘടിപ്പിച്ചു. അവിടെ ഗിരിരാജ് സിംഗും പങ്കെടുത്തു. ഈ വേളയിലാണ് അദേഹം ഇൻഡി നേതാക്കൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലീങ്ങളെ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
എസ്ഐആറിനെതിരെ തേജസ്വി യാദവ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ, തേജസ്വി എസ്ഐആർ യാത്രയിൽ രണ്ട് മാസത്തോളം ജില്ലകളിൽ പര്യടനം നടത്തിയതായി ഗിരിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം സ്വയം പര്യടനം നടത്തുകയും മാനസികമായും മാനസികമായും അസ്ഥിരനായ മറ്റൊരാളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അവരുടെ പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമോ വേണ്ടയോ, അത് ഇല്ലാതാക്കിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പേര് പോലും അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയില്ല.
ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലീങ്ങളെ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു ശക്തിയും ബംഗ്ലാദേശികളെ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.